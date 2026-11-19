Чи може зміна зовнішності змінити життя? 24-річна Інга Будрейко вирішує перевірити це на власному досвіді, зіткнувшись із ситуацією, коли її професійні здібності залишаються непоміченими через упередження оточення. Історія її перевтілення, кар'єрних випробувань і романтичних пригод - у новому 16-серійному Original-серіалі "Страшна сила", який уже доступний для перегляду на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу платформи Київстар ТБ.

Сюжет серіалу

У центрі сюжету - Інга Будрейко (Катерина Файн), розумна й амбітна дівчина з юридичною освітою, яка прагне побудувати кар'єру. Та замість професійних якостей оточення раз у раз оцінює її зовнішність. Співбесіди закінчуються невдачами, а спроби довести власну компетентність не приносять бажаного результату.

Зрештою Інга наважується на сміливий експеримент і кардинально змінює свій образ. Після перевтілення в її житті з’являються нові можливості, знайомства, професійні виклики та романтичні пригоди. Чи стане перевтілення квитком до омріяного успіху? І чи не доведеться Інзі заплатити за нього надто високу ціну?

У серіалі зіграли Катерина Файн, Олександр Соколов, Богдан Рубан, Ольга Узун, Любов Тищенко, Костянтин Данилюк, Артем Пльондер та інші актори.

Музичним супроводом серіалу стала пісня "Чи не так?" української виконавиці Domiy, яка доповнює емоційну історію головної героїні.

Де дивитися?

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