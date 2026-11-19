Может ли изменение облика изменить жизнь? 24-летняя Инга Будрейко решает проверить это на собственном опыте, столкнувшись с ситуацией, когда ее профессиональные способности остаются незамеченными из-за предубеждения окружающих. История ее перевоплощения, карьерных испытаний и романтических приключений - в новом 16-серийном Original-сериале "Страшная сила", уже доступном для просмотра на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу платформы Киевстар ТВ.

Сюжет сериала

В центре сюжета – Инга Будрейко (Екатерина Файн), умная и амбициозная девушка с юридическим образованием, стремящаяся построить карьеру. Но вместо профессиональных качеств окружение то и дело оценивает ее внешность. Собеседования оканчиваются неудачами, а попытки доказать собственную компетентность не приносят желаемого результата.

В конце концов, Инга решается на смелый эксперимент и кардинально меняет свой образ. После перевоплощения ее жизни появляются новые возможности, знакомства, профессиональные вызовы и романтические приключения. Станет ли перевоплощение билетом в желанный успех? И не придется ли Инзе заплатить за него слишком высокую цену?

В сериале сыграли Екатерина Файн, Александр Соколов, Богдан Рубан, Ольга Узун, Любовь Тищенко, Константин Данилюк, Артем Плендер и другие актеры.

Музыкальным сопровождением сериала стала песня "Не так ли?" украинской исполнительницы Domiy, дополняющей эмоциональную историю главной героини.

Где посмотреть?

Смотрите Киевстар ТВ на SMART TV, смартфоне, SMART TV приставке, Xbox, планшете или по ссылке вебверсии в браузере.

Платформа доступна для всех мобильных операторов и интернет-провайдеров – для просмотра достаточно авторизироваться по собственному номеру телефона.