ua en ru
Сб, 18 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Новый лидер украинского футбола: этот клуб разорвал Первую лигу и готовится к битве с "Динамо"

17:12 18.04.2026 Сб
2 мин
Такого доминирования Первая лига не видела годами: цифры, шокирующие даже скептиков
aimg Екатерина Урсатий
ФК "Буковина" (фото: bukfc.com)

Черновицкая "Буковина" официально оформила возвращение в элитный дивизион украинского футбола. За шесть туров до финиша сезона команда стала недосягаемой для конкурентов в борьбе за путевку в Премьер-лигу.

Черновицкий коллектив обеспечил себе участие в УПЛ на сезон 2026/27 по итогам матчей 24-го тура Первой лиги. Триумфальное шествие подопечных стало возможным благодаря собственной победе и осечке прямого конкурента.

Как черновчане добыли путевку в элиту

Для того чтобы закрыть вопрос с повышением в классе уже в этот уикенд, "Буковине" необходимо было выиграть свой поединок и надеяться на потерю очков киевским "Левым берегом". Оба сценария сбылись:

  • "Буковина" в напряженном противостоянии одолела харьковский "Металлист" со счетом 2:1.

  • "Левый берег" не смог распечатать ворота тернопольской "Нивы", завершив встречу вничью 0:0.

Сейчас разрыв между лидером и третьей строчкой вырос до 19 очков.

Поскольку в розыгрыше осталось лишь 18 пунктов, черновчане гарантированно финишируют в первой двойке, что дает прямое право на выход в высший дивизион.

Феноменальная статистика и исторические рекорды

Текущий сезон стал для "Буковины" настоящим бенефисом. Команда демонстрирует лучшую результативность в лиге, отметившись 55 голами в 24 встречах.

Оборона клуба также является одной из самых надежных - всего 18 пропущенных мячей (лучший показатель только у "Черноморца").

Главные достижения черновчан в сезоне 2025/26:

  • Отсутствие поражений: 21 победа и 3 ничьи в 24 турах
  • Рекордная серия: клуб обновил собственное достижение, проведя 24 матча подряд без проигрышей
  • Победное шествие: команда выдала серию из 13 побед подряд, повторив легендарные показатели "Волыни" и "Севастополя". Сейчас продолжается новая серия, которая насчитывает уже 8 побед

Последний раз представители Черновцов выступали на высшем уровне еще в 1994 году. Таким образом, клуб возвращается в элиту после 32-летнего перерыва.

Положение в группе лидеров Первой лиги

После 24 игровых дней верхняя часть таблицы выглядит так:

  1. "Буковина" - 66 очков (24 матча)
  2. "Черноморец" - 51 (23)
  3. "Левый берег" - 47 (24)
  4. "Агробизнес" - 40 (23)
  5. "Ингулец" - 37 (23)

Кроме успехов в чемпионате, "желто-черные" продолжают борьбу за Кубок Украины. Уже во вторник, 21 апреля, черновчане сыграют в полуфинале против столичного "Динамо". Начало встречи в 18:00.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Буковина УПЛ
Новости
Аналитика
