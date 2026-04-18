Новый лидер украинского футбола: этот клуб разорвал Первую лигу и готовится к битве с "Динамо"

Черновицкая "Буковина" официально оформила возвращение в элитный дивизион украинского футбола. За шесть туров до финиша сезона команда стала недосягаемой для конкурентов в борьбе за путевку в Премьер-лигу.

Черновицкий коллектив обеспечил себе участие в УПЛ на сезон 2026/27 по итогам матчей 24-го тура Первой лиги. Триумфальное шествие подопечных стало возможным благодаря собственной победе и осечке прямого конкурента.

Как черновчане добыли путевку в элиту

Для того чтобы закрыть вопрос с повышением в классе уже в этот уикенд, "Буковине" необходимо было выиграть свой поединок и надеяться на потерю очков киевским "Левым берегом". Оба сценария сбылись:

"Буковина" в напряженном противостоянии одолела харьковский "Металлист" со счетом 2:1.

"Левый берег" не смог распечатать ворота тернопольской "Нивы", завершив встречу вничью 0:0.

Сейчас разрыв между лидером и третьей строчкой вырос до 19 очков.

Поскольку в розыгрыше осталось лишь 18 пунктов, черновчане гарантированно финишируют в первой двойке, что дает прямое право на выход в высший дивизион.

Феноменальная статистика и исторические рекорды

Текущий сезон стал для "Буковины" настоящим бенефисом. Команда демонстрирует лучшую результативность в лиге, отметившись 55 голами в 24 встречах.

Оборона клуба также является одной из самых надежных - всего 18 пропущенных мячей (лучший показатель только у "Черноморца").

Главные достижения черновчан в сезоне 2025/26:

21 победа и 3 ничьи в 24 турах Рекордная серия: клуб обновил собственное достижение, проведя 24 матча подряд без проигрышей

клуб обновил собственное достижение, проведя 24 матча подряд без проигрышей Победное шествие: команда выдала серию из 13 побед подряд, повторив легендарные показатели "Волыни" и "Севастополя". Сейчас продолжается новая серия, которая насчитывает уже 8 побед

Последний раз представители Черновцов выступали на высшем уровне еще в 1994 году. Таким образом, клуб возвращается в элиту после 32-летнего перерыва.

Положение в группе лидеров Первой лиги

После 24 игровых дней верхняя часть таблицы выглядит так:

"Буковина" - 66 очков (24 матча) "Черноморец" - 51 (23) "Левый берег" - 47 (24) "Агробизнес" - 40 (23) "Ингулец" - 37 (23)

Кроме успехов в чемпионате, "желто-черные" продолжают борьбу за Кубок Украины. Уже во вторник, 21 апреля, черновчане сыграют в полуфинале против столичного "Динамо". Начало встречи в 18:00.