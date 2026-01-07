Новий контракт заради мундіалю: Неймар визначився з клубом на поточний рік

Що відомо про угоду

Нова угода 33-річного бразильця розрахована до кінця 2026 року. Попередній контракт Неймара з "Сантосом" завершився 31 грудня 2025-го, однак сторони дійшли згоди щодо продовження співпраці.

У клубі ще у перших числах січня натякнули на позитивне рішення, опублікувавши відео з підписом "Він залишається", яке супроводжував коментар самого футболіста.

"Сантос" – мій дім"

Неймар емоційно прокоментував продовження контракту, наголосивши на особливому значенні клубу у своєму житті.

"2025 рік був для мене особливим і складним – часом радості та подолання перешкод, які я зміг пройти лише завдяки вашій любові. 2026 рік настав, і доля не може бути іншою. "Сантос" – це моє місце. Ось я вдома, у безпеці та щасливий. І саме з ним хочу здійснити решту своїх мрій", - заявив бразилець.

Неймар у 2025-му

Нагадаємо, що Неймар повернувся до рідного "Сантоса" у січні 2025 року. Минулого року нападник провів за бразильську команду 28 матчів у всіх турнірах, відзначившись 11 голами та чотирма результативними передачами.

Футболіст став ключовою фігурою у боротьбі клубу за збереження місця в елітному дивізіоні. Зокрема, у передостанньому матчі року Неймар оформив хет-трик, що дозволило "Сантосу" піднятися на 14-те місце в турнірній таблиці.

Наразі гравець відновлюється після операції на коліні, яку він переніс наприкінці грудня. Точні терміни його повернення поки залишаються невідомими.

Неймар мріє зіграти на своєму четвертому ЧС (фото: Getty Images)

Чи потрапить легенда на мундіаль

Неймар не раз наголошував, що його головне завдання у 2026 році – потрапити до заявки збірної Бразилії на чемпіонат світу.

Востаннє він грав за національну команду у жовтні 2023 року – в матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Уругваю, де зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

Головний тренер збірної Карло Анчелотті раніше заявляв, що Неймар може претендувати на участь у чемпіонаті світу за умови повного відновлення після травм.

Мундіаль-2026 може стати для Неймара четвертим у кар'єрі.

Хто такий Неймар

Уродженець Сан-Паулу, вихованець клуба "Сантос". На дорослому рівні дебютував у сезоні-2009 бразильської Серії А.

Провів у рідній команді 3,5 сезони. Влітку 2013 року за 88 млн євро перебрався до іспанської "Барселони". Завоював із каталонцями всі значущі трофеї – два титули Ла Ліги, кубок Ліги чемпіонів-2014/15, тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2015. Пізніше став найдорожчим футболістом в історії, змінивши "Барсу" на ПСЖ за 222 млн євро в серпні 2017-го.

Влітку 2023-го аравійський "Аль-Хіляль" заплатив ПСЖ за бразильця 90 мільйонів євро. А самому Неймару платили 100 мільйонів за рік. Футболіст за цей час провів на полі лише 428 хвилин у 7-ми матчах. Отже кожна його хвилина на полі коштувала босам клубу близько 560 тисяч євро. Суперзірка пропустив величезний період через травму коліна, яку отримав у збірній Бразилії. У січні 2025-го він повернувся до "Сантоса".

Неймар – найкращий бомбардир збірної Бразилії усіх часів (79 м'ячів). Виграв у складі національної команди Кубок конфедерацій-2013 та Олімпійські ігри-2016.