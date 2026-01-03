Новий чемпіон WBA: Ресендіс замінив Кроуфорда у другій середній вазі

Мексиканський боксер у другій середній вазі Армандо Ресендіс отримав статус повноцінного чемпіона WBA після того, як американський боець Теренс Кроуфорд оголосив про завершення професійної кар’єри .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Ring .

Новий статус Армандо Ресендіса

Мексиканський боксер (16-2, 11 КО) отримав статус повноцінного чемпіона без проведення додаткового поєдинку.

Це стало можливим після того, як колишній абсолютний лідер рейтингу P4P Теренс Кроуфорд вирішив піти зі спорту, залишивши всі свої регалії вакантними.

Нагадаємо, що шлях Ресендіса до вершини WBA розпочався у травні 2025 року. Тоді він створив гучну сенсацію, здолавши екс-чемпіона Калеба Планта роздільним рішенням суддівської колегії, що принесло йому статус "тимчасового" чемпіона.

Armando Resendiz has been elevated to full WBA super-middleweight champion following Terence Crawford's retirement in December pic.twitter.com/QL0Jjxhtx8 — Ring Magazine (@ringmagazine) January 1, 2026

Дебютний захист та плани на лютий

Свій перший поєдинок у новому статусі мексиканець проведе 21 лютого.

Очікується, що захист титулу відбудеться в андеркарді гучного протистояння Маріо Барріос - Раян Гарсія. Опонентом Ресендіса має стати представник США Едгар Берланга (23-2, 18 КО).

Якщо Армандо захистить пояс у лютому, WBA вже визначила для нього наступне випробування.

Обов'язковим претендентом на титул призначено Бектеміра Мелікузієва з Узбекистану. Цей бій може відбутися вже навесні 2026 року.

Ситуація з іншими поясами Кроуфорда

Завершення кар'єри Кроуфорда спровокувало "ефект доміно" в інших боксерських організаціях:

WBC: Організація позбавила американця титулу ще раніше через відмову сплачувати комісійні збори після тріумфу над Саулем Альваресом.

IBF: Міжнародна федерація вже санкціонувала бій за свій вакантний пояс між Ослейсом Іглесіасом та "Канело" Альваресом.

WBO: Керівництво версії наразі визначає офіційних претендентів, які зможуть поборотися за звільнений трофей.

Таким чином, відхід Теренса Кроуфорда повністю перезавантажив другу середню вагу, відкривши шлях до титулів новим іменам світового боксу.