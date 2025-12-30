Нові деталі смертельної ДТП з Джошуа: що відомо про стан боксера і загибель команди
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа перебуває під наглядом лікарів після дорожньо-транспортної пригоди в Нігерії. Медики оцінюють його стан як стабільний, однак аварія забрала життя двох членів його тренерського штабу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Matchroom Boxing.
Деталі трагедії та стан Джошуа
Аварія сталася в штаті Огун, після чого титулованого спортсмена та ще одного пасажира екстрено евакуювали до однієї з лікарень Лагоса. За результатами медичного обстеження, стан Ентоні оцінюють як стабільний.
Наразі його життю нічого не загрожує, проте він залишається в госпіталі для подальшого лікування та спостереження.
Британець уже зміг вийти на зв'язок зі своєю родиною. У промоутерській компанії Matchroom Boxing підтвердили, що боксер отримав травми, але невідкладна операція йому не знадобилася.
Втрати в команді боксера
ДТП виявилася смертельною для двох близьких соратників Джошуа. На місці події загинули тренери британця - Сіна Гамі та Роберт Латц, які перебували на передніх сидіннях автомобіля.
Гамі відповідав за фізичну підготовку Ентоні, зокрема готував його до нещодавнього поєдинку проти Джейка Пола, а Латц був особистим тренером бійця.
"Ми глибоко засмучені підтвердити загибель двох членів команди та друзів Ентоні. Наші думки - з їхніми родинами", - зазначили в пресслужбі Matchroom Boxing.
Реакція Олександра Усика
На трагічну звістку відреагував чинний абсолютний чемпіон світу Олександр Усик. Український боксер висловив підтримку своєму колишньому опоненту в соцмережах.
"Це неймовірна втрата. Сіна та Латц були не просто професіоналами, а справжніми друзями. Мої щирі співчуття родинам. Ентоні, бажаю тобі скорішого одужання. Тримайся, чемпіоне", - написав Усик у своєму акаунті в Instagram.
Нагадаємо, Ентоні Джошуа перебував у Нігерії у відпустці. Поїздка відбулася за два тижні після його переможного бою проти відеоблогера Джейка Пола.
Раніше ми повідомляли, хто очолив оновлений список IBF і претендує на пояс Усика.
Також дізнайтеся, як Усик передав Ентоні Джошуа подарунок від українських військових.