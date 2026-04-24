Нова роль легенди: екс-зірка "Шахтаря" та збірної України Марлос отримав несподівану посаду в Бразилії

Натуралізований бразилець Марлос, який десять років провів в УПЛ та грав за національну команду України, в себе на батьківщині приєднався до структури клубу "Парана".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФК "Парана".
У "Парані" 37-річний екс-вінгер "гірників" обійняв посаду технічного координатора молодіжного напряму. Він куруватиме тренувальний процес юнацьких команд та особисто стежитиме за прогресом вихованців академії.
Марлос вже встиг поділитися планами в коментарі офіційному сайту клубу. Його мета – не лише готувати атлетів, а й допомагати у вихованні особистостей, передаючи свій величезний досвід виступів у Лізі чемпіонів.
Футбольний клуб "Парана", створений у 1989 році шляхом злиття команд "Пінейрос" та "Колорадо" – є третім в своєму штаті за кількістю чемпіонських титулів та чисельністю армії вболівальників. За цими показниками він поступається лише "Коритибі" та "Атлетіко Паранаенсе".
Наразі клуб переживає не найкращі часи, виступаючи у другому дивізіоні Ліги Параненсе (п'ятий за силою рівень бразильського футболу). Проте в поточному сезоні команда лідирує в турнірній таблиці та вже гарантувала собі місце в плей-офф за вихід у вищий дивізіон.
Марлос на новій посаді (фото: ФК "Парана")
Вихованець футбольного клубу "Коритиба". На батьківщині також грав за "Сан-Паулу", потім провів рік в уругвайському "Рентістасі".
У 2012 році опинився в Україні, де спочатку провів два сезони в харківському "Металісті". А з 2014 до 2021 року захищав кольори донецького "Шахтаря". У складі "гірників" виграв 12 трофеїв, у тому числі чотири рази ставав чемпіоном України.
28 вересня 2017 року отримав українське громадянство. Зіграв за збірну України 27 матчів, забив один гол та віддав шість результативних передач. У складі "синьо-жовтих" був учасником Євро-2020.
На початку 2022-го Марлос покинув Україну та повернувся до Бразилії. Там протягом року виступав за "Атлетіко Паранаенсе". У травні 2024 року футболіст офіційно завершив кар'єру.
