ua en ru
Пн, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Норріс виграв Гран-прі Мексики та захопив лідерство у Формулі-1

Понеділок 27 жовтня 2025 08:18
UA EN RU
Норріс виграв Гран-прі Мексики та захопив лідерство у Формулі-1 Фото: Ландо Норріс святкує перемогу (x.com/f1)
Автор: Андрій Костенко

На автодромі імені братів Родрігес у Мехіко відбулася чергова гонка чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Перемогу здобув британець Ландо Норріс із команди "Макларен", який провів один із найсильніших виступів у кар'єрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Бездоганна гонка від Норріса

Пілот "Макларена" стартував із поул-позиції, впевнено втримав лідерство після першого повороту та контролював темп протягом усієї гонки. На фініші Норріс випередив найближчого суперника більш ніж на 30 секунд, оформивши третю перемогу в сезоні.

Норріс виграв Гран-прі Мексики та захопив лідерство у Формулі-1

Разом із Норрісом на подіум піднялися Шарль Леклер ("Феррарі") та Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Нідерландець провів потужний відрізок на м'яких шинах, проїхавши 30 кіл і майже наздогнавши Леклера, але втручання віртуального сейфті-кара зберегло тому другу позицію.

Хемілтон знову без шансів

Перший поворот став найгарячішим моментом гонки – у боротьбі зчепилися Хемілтон, Леклер, Ферстаппен та Расселл.

Аварії вдалося уникнути, проте Хемілтон отримав 10 секунд штрафу за небезпечний маневр проти Ферстаппена. Це позбавило британця шансів на подіум – для нього це вже 20-та гонка поспіль без фінішу в топ-3.

Молодий герой з "Хааса"

Справжньою сенсацією став виступ 19-річного Олівера Бермена з "Хааса". Британець стартував дев'ятим, зумів прорватися у лідируючу групу та тривалий час утримував третю позицію. У підсумку він фінішував четвертим – найкращий результат у його кар'єрі.

Гран-прі Мексики, результати гонки

  1. Ландо Норріс ("Макларен") – 71 коло
  2. Шарль Леклер ("Феррарі") +30,324
  3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +31,049
  4. Олівер Бермен («Хаас») +40,955
  5. Оскар Піастрі ("Макларен") +42,065
  6. Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +47,837
  7. Джордж Рассел ("Мерседес") +50,287
  8. Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +56,466
  9. Естебан Окон ("Хаас") +1.15,464
  10. Габріел Бортолето ("Заубер") +1.16,863
  11. Юкі Цунода ("Ред Булл") +1.19,048
  12. Алекс Албон ("Вільямс") +1 коло
  13. Ісак Хаджар ("Рейсінг Буллз") +1 коло
  14. Ланс Стролл ("Астон Мартін") +1 коло
  15. П'єр Гаслі ("Альпін") +1 коло
  16. Франко Колапінто ("Альпін") +1 коло

Зійшли:

  • Карлос Сайнс ("Вільямс")
  • Фернандо Алонсо ("Астон Мартін")
  • Ніко Хюлькенберг ("Заубер")
  • Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз")

Норріс виграв Гран-прі Мексики та захопив лідерство у Формулі-1

Зміна лідера

Перемога в Мексиці дозволила Норрісу вийти в лідери загального заліку – тепер він має 357 очок, випереджаючи напарника по команді Оскара Піастрі (356). На третій позиції залишається Ферстаппен із 321 очком.

"Макларен" ще раніше гарантував собі перемогу в Кубку конструкторів, маючи 713 очок. На другому місці йде "Феррарі" (356), далі – "Мерседес" (355) і "Ред Булл" (346).

Наступний етап Формули-1 відбудеться з 7 по 9 листопада у Бразилії.

Раніше ми повідомили, що Формула-1 офіційно продовжила контракт із Баку ще на п'ять років.

Також читайте, в якій країні може відбутися один із нових етапів Гран-прі-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1 Чемпіонат світу
Новини
Мінуснули ще 800 окупантів: Генштаб ЗСУ повідомив про втрати армії РФ на 27 жовтня
Мінуснули ще 800 окупантів: Генштаб ЗСУ повідомив про втрати армії РФ на 27 жовтня
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію