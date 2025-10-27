Норріс виграв Гран-прі Мексики та захопив лідерство у Формулі-1

На автодромі імені братів Родрігес у Мехіко відбулася чергова гонка чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Перемогу здобув британець Ландо Норріс із команди "Макларен", який провів один із найсильніших виступів у кар'єрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів .

Бездоганна гонка від Норріса

Пілот "Макларена" стартував із поул-позиції, впевнено втримав лідерство після першого повороту та контролював темп протягом усієї гонки. На фініші Норріс випередив найближчого суперника більш ніж на 30 секунд, оформивши третю перемогу в сезоні.

Разом із Норрісом на подіум піднялися Шарль Леклер ("Феррарі") та Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Нідерландець провів потужний відрізок на м'яких шинах, проїхавши 30 кіл і майже наздогнавши Леклера, але втручання віртуального сейфті-кара зберегло тому другу позицію.

Хемілтон знову без шансів

Перший поворот став найгарячішим моментом гонки – у боротьбі зчепилися Хемілтон, Леклер, Ферстаппен та Расселл.

Аварії вдалося уникнути, проте Хемілтон отримав 10 секунд штрафу за небезпечний маневр проти Ферстаппена. Це позбавило британця шансів на подіум – для нього це вже 20-та гонка поспіль без фінішу в топ-3.

Молодий герой з "Хааса"

Справжньою сенсацією став виступ 19-річного Олівера Бермена з "Хааса". Британець стартував дев'ятим, зумів прорватися у лідируючу групу та тривалий час утримував третю позицію. У підсумку він фінішував четвертим – найкращий результат у його кар'єрі.

Гран-прі Мексики, результати гонки

Ландо Норріс ("Макларен") – 71 коло Шарль Леклер ("Феррарі") +30,324 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +31,049 Олівер Бермен («Хаас») +40,955 Оскар Піастрі ("Макларен") +42,065 Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +47,837 Джордж Рассел ("Мерседес") +50,287 Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +56,466 Естебан Окон ("Хаас") +1.15,464 Габріел Бортолето ("Заубер") +1.16,863 Юкі Цунода ("Ред Булл") +1.19,048 Алекс Албон ("Вільямс") +1 коло Ісак Хаджар ("Рейсінг Буллз") +1 коло Ланс Стролл ("Астон Мартін") +1 коло П'єр Гаслі ("Альпін") +1 коло Франко Колапінто ("Альпін") +1 коло

Зійшли:

Карлос Сайнс ("Вільямс")

Фернандо Алонсо ("Астон Мартін")

Ніко Хюлькенберг ("Заубер")

Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз")

Зміна лідера

Перемога в Мексиці дозволила Норрісу вийти в лідери загального заліку – тепер він має 357 очок, випереджаючи напарника по команді Оскара Піастрі (356). На третій позиції залишається Ферстаппен із 321 очком.

"Макларен" ще раніше гарантував собі перемогу в Кубку конструкторів, маючи 713 очок. На другому місці йде "Феррарі" (356), далі – "Мерседес" (355) і "Ред Булл" (346).

Наступний етап Формули-1 відбудеться з 7 по 9 листопада у Бразилії.