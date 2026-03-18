Ніколь Кідман запідозрили в романі з відомим актором: як на це реагує її екс-чоловік

Ніколь Кідман закрутила новий роман?

Як пишуть іноземні ЗМІ, Кідман і Бейкер відвідали разом прем’єру серіалу "Скарпетта" у Нью-Йорку. У новому проєкті Amazon Prime вони грають подружжя.

Повідомляється, що під час заходу зірки трималися поруч, усміхалися й охоче позували разом фотографам.

Саме після цього почали ширитися нові припущення про їхні стосунки.

На самій прем’єрі 58-річна Ніколь не приховувала, що між нею та колегою склалося особливе творче порозуміння.

"Просто вібрує", - сказала Ніколь Кідман про хімію із Саймоном Бейкером.

Своєю чергою 56-річний актор лише ще більше підігрів інтерес публіки.

"Я не цілуюся і не розповідаю", - заявив він.

Саймон Бейкер (фото: Getty Images)

На тлі цих чуток видання Woman's Day із посиланням на інсайдера написало, що колишній чоловік акторки, Кіт Урбан, нібито болісно сприймає розмови про її можливий роман.

За словами джерела, особливо вразила його саме публічна близькість Кідман із Бейкером.

"Бачити Ніколь і Саймона, що тримаються за руки, було те саме, що бачити його найкращого друга з дружиною, і це на нього справило неймовірне враження", - розповів інсайдер виданню.

Те саме джерело стверджує, що кантрі-співак давно помічав, як актори зближуються, ще під час зйомок, і сподівається, що все це не більше ніж піар навколо нового серіалу.

Ніколь Кідман і Кіт Урбан (фото: Getty Images)

"Кіт сподівається, що вони просто розкручують це для заголовків. Але навіть тоді йому здається, що це зрада, бо і Ніколь, і Саймон знають, як сильно йому зашкодить навіть натяк на романтичні стосунки між ними", - сказало джерело.

"Він уже підозрював, що вони зближуються, ще під час зйомок. Це стало його найгіршим кошмаром", - додав інсайдер Woman's Day.

Також у матеріалі йдеться, що музикант нібито особливо болісно реагує на те, що Ніколь відкрито говорить про теплі стосунки з Бейкером і не приховує близькості з ним на публіці.

"Не варто недооцінювати, наскільки сильно на нього вплине побачення, як вона тримає за руку іншого хлопця на червоній доріжці. Він краще за будь-кого знає, як сильно Ніколь раніше спиралася на нього в ці моменти, а тепер вона покладається на Саймона, і йому важко це побачити", - заявив інсайдер.

Окремо таблоїд пише, що важливу роль у зближенні Ніколь та Саймона могла відіграти Наомі Воттс, яка давно дружить із ними обома.

За словами джерела, саме вона нібито підтримала ідею співпраці Ніколь із Саймоном у новому кримінальному серіалі, створеному за мотивами книжок Патриції Корнуелл.

"Саймон завжди був добрим другом Ніколь - вона та Наомі є хрещеними матерями його дітей - але це завжди була суто платонічна дружба", - розповіло джерело журналу.

Втім, той самий інсайдер стверджує, що сама акторка нібито не хоче заходити надто далеко, бо боїться зруйнувати стару дружбу з Бейкером, а також зіпсувати стосунки з його колишньою дружиною Ребеккою Рігг, з якою теж добре знайома.

За даними таблоїдів, Ніколь Кідман і Саймон Бейкер товаришують уже багато років.

Крім того, зірка давно підтримує зв’язок і з Ребеккою Рігг, з якою Бейкер розлучився у 2020 році.

Саме тому чутки про можливий роман багатьом здаються особливо неоднозначними.

Що ж до розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана, то про нього стало відомо наприкінці вересня.

За даними видання, акторка нібито подала документи 30 вересня, вказавши причиною непримиренні розбіжності.

Журналісти також писали, що шлюб пари почав тріщати ще влітку 2025 року, а остаточний розрив став наслідком тривалої дистанції та різних життєвих маршрутів через роботу.