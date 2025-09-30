UA

Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Ніколь Кідман та Кіт Урбан розлучилися після 19 років шлюбу

Ніколь Кідман та Кіт Урбан (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

58-річна акторка, володарка "Оскара" Ніколь Кідман та 57-річний кантрі-співак Кіт Урбан розлучилися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на People.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан розлучилися

Як зазначив портал TMZ, подружжя живе окремо ще з початку літа.

Кідман, кажуть інсайдери, намагалася врятувати стосунки.

"Вона цього не хотіла. Вона боролася за порятунок шлюбу", - уточнило джерело.

"Сестра Ніколь, Антонія, була її головною опорою, і вся сім’я Кідман згуртувалася, щоб підтримати одне одного", - додав інсайдер.

Нагадаємо, акторка та співак одружилися в червні 2006 року. У пари двоє доньок - 17-річна Сандей Роуз та 14-річна Фейт Маргарет.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан (фото: Getty Images)

Для Кідман це був другий шлюб - раніше вона була одружена з Томом Крузом.

Попри складний період, ще в червні цього року акторка публікувала в Instagram романтичне фото з Урбаном на честь річниці.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан (фото: instagram.com/nicolekidman)

Нещодавно Ніколь завершила зйомки фільму "Практична магія-2" у Лондоні та ділилася в соцмережах світлинами з доньками й родиною.

Урбан тим часом перебуває у концертному турі, наступний виступ відбудеться 2 жовтня у Пенсільванії.

Ще у квітні 2024 року в інтерв’ю PEOPLE знаменитість тепло відгукувалася про чоловіка.

"Мені так пощастило, що в мене є Кіт. Він моє кохання, моє глибоке, глибоке кохання. Це дає мені сили робити все, що потрібно, бо я знаю, куди можу повернутися", - розповідала акторка.

