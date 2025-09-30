Ніколь Кідман та Кіт Урбан розлучилися після 19 років шлюбу

58-річна акторка, володарка "Оскара" Ніколь Кідман та 57-річний кантрі-співак Кіт Урбан розлучилися.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на People.
Як зазначив портал TMZ, подружжя живе окремо ще з початку літа.
Кідман, кажуть інсайдери, намагалася врятувати стосунки.
"Вона цього не хотіла. Вона боролася за порятунок шлюбу", - уточнило джерело.
"Сестра Ніколь, Антонія, була її головною опорою, і вся сім’я Кідман згуртувалася, щоб підтримати одне одного", - додав інсайдер.
Нагадаємо, акторка та співак одружилися в червні 2006 року. У пари двоє доньок - 17-річна Сандей Роуз та 14-річна Фейт Маргарет.
Для Кідман це був другий шлюб - раніше вона була одружена з Томом Крузом.
Попри складний період, ще в червні цього року акторка публікувала в Instagram романтичне фото з Урбаном на честь річниці.
Нещодавно Ніколь завершила зйомки фільму "Практична магія-2" у Лондоні та ділилася в соцмережах світлинами з доньками й родиною.
Урбан тим часом перебуває у концертному турі, наступний виступ відбудеться 2 жовтня у Пенсільванії.
Ще у квітні 2024 року в інтерв’ю PEOPLE знаменитість тепло відгукувалася про чоловіка.
"Мені так пощастило, що в мене є Кіт. Він моє кохання, моє глибоке, глибоке кохання. Це дає мені сили робити все, що потрібно, бо я знаю, куди можу повернутися", - розповідала акторка.
Вас може зацікавити: