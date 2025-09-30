Николь Кидман и Кит Урбан развелись после 19 лет брака

58-летняя актриса, обладательница "Оскара" Николь Кидман и 57-летний кантри-певец Кит Урбан развелись.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на People.
Как отметил портал TMZ, супруги живут отдельно еще с начала лета.
Кидман, говорят инсайдеры, пыталась спасти отношения.
"Она этого не хотела. Она боролась за спасение брака", - уточнил источник.
"Сестра Николь, Антония, была ее главной опорой, и вся семья Кидман сплотилась, чтобы поддержать друг друга", - добавил инсайдер.
Напомним, актриса и певец поженились в июне 2006 года. У пары две дочери - 17-летняя Сандей Роуз и 14-летняя Фейт Маргарет.
Для Кидман это был второй брак - ранее она была замужем за Томом Крузом.
Несмотря на сложный период, еще в июне этого года актриса публиковала в Instagram романтическое фото с Урбаном в честь годовщины.
Недавно Николь завершила съемки фильма "Практическая магия-2" в Лондоне и делилась в соцсетях фотографиями с дочерьми и семьей.
Урбан тем временем находится в концертном туре, следующее выступление состоится 2 октября в Пенсильвании.
Еще в апреле 2024 года в интервью PEOPLE знаменитость тепло отзывалась о муже.
"Мне так повезло, что у меня есть Кит. Он моя любовь, моя глубокая, глубокая любовь. Это дает мне силы делать все, что нужно, потому что я знаю, куда могу вернуться", - рассказывала актриса.
