Ніколь Кідман і Кіт Урбан офіційно розлучилися після 19 років шлюбу

Голлівудська акторка Ніколь Кідман та кантрі-музикант Кіт Урбан офіційно розлучилися.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на PEOPLE.
Подружжя досягло мирової угоди й подало відповідні документи до суду у вівторок, 6 січня, через три місяці після того, як Кідман ініціювала розлучення, посилаючись на непримиренні розбіжності.
58-річні акторка серіалу "Ідеальна пара" та музикант, домовилися про фінансові та батьківські умови без публічних конфліктів.
Згідно з судовими документами, отриманими виданням PEOPLE, сторони відмовилися від будь-яких вимог щодо аліментів - як подружніх, так і на утримання дітей. Кожен із них також самостійно покриває власні судові витрати.
Окремим пунктом в угоді прописано правила спільного виховання доньок - 15-річної Фейт і 17-річної Сандей.
У документі наголошується на необхідності збереження здорової атмосфери між батьками та дітьми.
"Вони не будуть погано говорити одне про одного чи про членів родини іншого з батьків", - йдеться в судовій угоді.
Також сторони зобов’язалися підтримувати емоційний зв’язок дітей з обома батьками.
"Вони заохочуватимуть кожну дитину продовжувати любити іншого з батьків і почуватися комфортно в обох сім’ях", - зазначено в документах.
Згідно з домовленістю, основним місцем проживання Фейт і Сандей визначено дім Ніколь Кідман - акторка житиме з доньками 306 днів на рік.
Кіту Урбану дозволено проводити з дітьми 59 днів на рік, а також бачитися з ними кожні два вихідні - з 10:00 суботи до 18:00 неділі.
Водночас обоє батьків мають спільну відповідальність за ухвалення ключових рішень, що стосуються життя доньок.
Про розрив пари вперше стало відомо у вересні. Тоді джерело підтвердило PEOPLE, що акторка та музикант, які одружилися у червні 2006 року, більше не разом.
Інсайдер зазначав, що в цей період родина Кідман об’єдналася, аби підтримати акторку.
За словами джерела, Ніколь до останнього намагалася зберегти шлюб.
Попри розлучення, колишнє подружжя зберігає спільний фокус на добробуті дітей.
Ще в листопаді інсайдер розповів PEOPLE, що Фейт і Сандей самі регулюють час, проведений з батьками, а ситуація залишається спокійною.
Він також підкреслив, що розлучення не супроводжується конфліктами.
