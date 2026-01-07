Ніколь Кідман і Кіт Урбан офіційно розлучилися після 19 років шлюбу

Ніколь Кідман та Кіт Урбан офіційно розлучилися

Подружжя досягло мирової угоди й подало відповідні документи до суду у вівторок, 6 січня, через три місяці після того, як Кідман ініціювала розлучення, посилаючись на непримиренні розбіжності.

58-річні акторка серіалу "Ідеальна пара" та музикант, домовилися про фінансові та батьківські умови без публічних конфліктів.

Згідно з судовими документами, отриманими виданням PEOPLE, сторони відмовилися від будь-яких вимог щодо аліментів - як подружніх, так і на утримання дітей. Кожен із них також самостійно покриває власні судові витрати.

Ніколь Кідман і Кіт Урбан (фото: Getty Images)

Окремим пунктом в угоді прописано правила спільного виховання доньок - 15-річної Фейт і 17-річної Сандей.

У документі наголошується на необхідності збереження здорової атмосфери між батьками та дітьми.

"Вони не будуть погано говорити одне про одного чи про членів родини іншого з батьків", - йдеться в судовій угоді.

Також сторони зобов’язалися підтримувати емоційний зв’язок дітей з обома батьками.

"Вони заохочуватимуть кожну дитину продовжувати любити іншого з батьків і почуватися комфортно в обох сім’ях", - зазначено в документах.

Згідно з домовленістю, основним місцем проживання Фейт і Сандей визначено дім Ніколь Кідман - акторка житиме з доньками 306 днів на рік.

Кіту Урбану дозволено проводити з дітьми 59 днів на рік, а також бачитися з ними кожні два вихідні - з 10:00 суботи до 18:00 неділі.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан (фото: instagram.com/nicolekidman)

Водночас обоє батьків мають спільну відповідальність за ухвалення ключових рішень, що стосуються життя доньок.

Про розрив пари вперше стало відомо у вересні. Тоді джерело підтвердило PEOPLE, що акторка та музикант, які одружилися у червні 2006 року, більше не разом.

Інсайдер зазначав, що в цей період родина Кідман об’єдналася, аби підтримати акторку.

За словами джерела, Ніколь до останнього намагалася зберегти шлюб.

Попри розлучення, колишнє подружжя зберігає спільний фокус на добробуті дітей.

Ще в листопаді інсайдер розповів PEOPLE, що Фейт і Сандей самі регулюють час, проведений з батьками, а ситуація залишається спокійною.

Він також підкреслив, що розлучення не супроводжується конфліктами.