Нігерія здобула бронзу Кубка Африки: драматична перемога над Єгиптом у серії пенальті

Безгольовий трилер та втручання VAR

Поєдинок за третє місце видався вкрай складним для обох колективів. Протягом основного часу ігровою перевагою володіли "суперорли", проте реалізація та рішення арбітрів були не на їхньому боці.

Зокрема, суддівська бригада скасувала два взяття воріт у виконанні нігерійців, одне з яких на рахунку Адамса в першому таймі.

Ситуація для Нігерії ускладнилася кадровими втратами: через пошкодження поле завчасно залишили Аджаї та Осаї-Семюел.

Наприкінці зустрічі арбітр мав підстави призначити пенальті у ворота Єгипту, проте після перегляду відеоповторів (VAR) не змінив свого рішення, зафіксувавши нульову нічию.

Провал лідерів Єгипту в серії пенальті

У лотереї післяматчевих ударів психологічна перевага була на боці нігерійців. Хоча Деле-Башіру не реалізував першу спробу, гравці Єгипту відповіли серією помилок.

Свої удари з позначки змазали лідери атаки "фараонів" - Мохаммед Салах та Омар Мармуш.

Натомість партнери по збірній Нігерії продемонстрували залізну витримку. Адамо, Саймон, Івобі та Лукман почергово вразили ворота суперника.

Влучні постріли єгиптян Сабера та Рабіа вже не могли змінити хід подій. Підсумковий рахунок серії - 4:2 на користь підопічних Жозе Пезейру.

Рекордна "бронза" та очікування фіналу

Для збірної Нігерії цей успіх став історичним досягненням, адже команда завоювала свої дев'яті бронзові нагороди в межах континентальної першості.

Нагадаємо, що вирішальний матч за титул чемпіона Африки відбудеться вже завтра, 18 січня.

У фінальному протистоянні зійдуться збірні Сенегалу та Марокко. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.