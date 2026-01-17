Нигерия получила бронзу Кубка Африки: драматическая победа над Египтом в серии пенальти

Сборная Нигерии стала бронзовым призером Кубка африканских наций-2025, обыграв Египет в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время матча за третье место.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Поединок за третье место выдался крайне сложным для обоих коллективов. В течение основного времени игровым преимуществом владели "суперорлы", однако реализация и решения арбитров были не на их стороне.
В частности, судейская бригада отменила два взятия ворот в исполнении нигерийцев, одно из которых на счету Адамса в первом тайме.
Ситуация для Нигерии осложнилась кадровыми потерями: из-за повреждений поле заблаговременно покинули Аджаи и Осаи-Семюэл.
В конце встречи арбитр имел основания назначить пенальти в ворота Египта, однако после просмотра видеоповторов (VAR) не изменил своего решения, зафиксировав нулевую ничью.
В лотерее послематчевых ударов психологическое преимущество было на стороне нигерийцев. Хотя Деле-Баширу не реализовал первую попытку, игроки Египта ответили серией ошибок.
Свои удары с отметки смазали лидеры атаки "фараонов" - Мохаммед Салах и Омар Мармуш.
Зато партнеры по сборной Нигерии продемонстрировали железную выдержку. Адамо, Саймон, Ивоби и Лукман поочередно поразили ворота соперника.
Меткие выстрелы египтян Сабера и Рабиа уже не могли изменить ход событий. Итоговый счет серии - 4:2 в пользу подопечных Жозе Пезейру.
Для сборной Нигерии этот успех стал историческим достижением, ведь команда завоевала свои девятые бронзовые награды в рамках континентального первенства.
Напомним, что решающий матч за титул чемпиона Африки состоится уже завтра, 18 января.
В финальном противостоянии сойдутся сборные Сенегала и Марокко. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
