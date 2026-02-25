UA

Неймовірний камбек та майбутнє дербі: як українки підкорюють "челенджер" WTA

Ангеліна Калініна (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українські тенісистки продемонстрували стовідсотковий результат у стартовому раунді ґрунтових змагань у Туреччині. Калініна, Олійникова та Завацька подолали перше коло, гарантувавши Україні представництво у чвертьфіналі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Читайте також: Еліна Світоліна довела третю ракетку світу до істерики на корті

Вольова перемога Олійникової

Олександра Олійникова розпочала свій виступ в Антальї після нещодавнього півфіналу в Клуж-Напоці.

У дебютному очному протистоянні з представницею Узбекистану Поліною Кудерметовою українка була змушена відіграватися.

Після невдалого першого сету (1:6), Олександра перехопила ініціативу, домінувала у другій партії (6:2) та впевнено довела справу до перемоги у вирішальному сеті - 6:3.

У наступному етапі її чекає зустріч з Амаріссою К'ярою Тот з Угорщини.

Успіх Калініної та майбутнє дербі

Ангеліна Калініна також пройшла через трисетову дуель. У протистоянні з "нейтральною" Алевтіною Ібрагімовою тенісистки обмінялися сетами з рахунком 6:4.

Проте у фінальній частині матчу українка не залишила шансів суперниці, оформивши розгром - 6:1.

Ця перемога вивела Калініну на іншу представницю України - Катаріну Завацьку. Таким чином, одна з українок гарантовано зіграє у чвертьфіналі турніру.

Технічна перемога Завацької

Катаріна Завацька витратила найменше зусиль для виходу в 1/8 фіналу. Її матч проти австрійки Юлії Грабер завершився достроково.

Суперниця встигла зіграти лише три гейми та вела в рахунку 2:1, після чого 29-річна Грабер оголосила про відмову продовжувати боротьбу.

Результати матчів першого кола:

  • Катаріна Завацька (Україна) - Юлія Грабер (Австрія) - 0:0 (1:2, відмова)
  • Ангеліна Калініна (Україна) - Алевтіна Ібрагімова - 2:1 (6:4, 4:6, 6:1)
  • Олександра Олійникова (Україна) - Поліна Кудерметова (Узбекистан) - 2:1 (1:6, 6:2, 6:3)

Також дізнайтеся, чому збірна України зіграє домашній матч на кортах суперниць у Кубку Біллі Джин Кінг.

