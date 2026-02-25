Невероятный камбэк и будущее дерби: как украинки покоряют "челленджер" WTA

Волевая победа Олейниковой

Александра Олейникова начала свое выступление в Анталье после недавнего полуфинала в Клуж-Напоке.

В дебютном очном противостоянии с представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой украинка была вынуждена отыгрываться.

После неудачного первого сета (1:6), Александра перехватила инициативу, доминировала во второй партии (6:2) и уверенно довела дело до победы в решающем сете - 6:3.

В следующем этапе ее ждет встреча с Амариссой Кьярой Тот из Венгрии.

Успех Калининой и предстоящее дерби

Ангелина Калинина также прошла через трехсетовую дуэль. В противостоянии с "нейтральной" Алевтиной Ибрагимовой теннисистки обменялись сетами со счетом 6:4.

Однако в финальной части матча украинка не оставила шансов сопернице, оформив разгром - 6:1.

Эта победа вывела Калинину на другую представительницу Украины - Катарину Завацкую. Таким образом, одна из украинок гарантированно сыграет в четвертьфинале турнира.

Техническая победа Завацкой

Катарина Завацкая потратила меньше всего усилий для выхода в 1/8 финала. Ее матч против австрийки Юлии Грабер завершился досрочно.

Соперница успела сыграть всего три гейма и вела в счете 2:1, после чего 29-летняя Грабер объявила об отказе продолжать борьбу.

Результаты матчей первого круга: