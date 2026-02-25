RU

Невероятный камбэк и будущее дерби: как украинки покоряют "челленджер" WTA

Ангелина Калинина (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинские теннисистки продемонстрировали стопроцентный результат в стартовом раунде грунтовых соревнований в Турции. Калинина, Олейникова и Завацкая преодолели первый круг, гарантировав Украине представительство в четвертьфинале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Читайте также: Элина Свитолина довела третью ракетку мира до истерики на корте

Волевая победа Олейниковой

Александра Олейникова начала свое выступление в Анталье после недавнего полуфинала в Клуж-Напоке.

В дебютном очном противостоянии с представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой украинка была вынуждена отыгрываться.

После неудачного первого сета (1:6), Александра перехватила инициативу, доминировала во второй партии (6:2) и уверенно довела дело до победы в решающем сете - 6:3.

В следующем этапе ее ждет встреча с Амариссой Кьярой Тот из Венгрии.

Успех Калининой и предстоящее дерби

Ангелина Калинина также прошла через трехсетовую дуэль. В противостоянии с "нейтральной" Алевтиной Ибрагимовой теннисистки обменялись сетами со счетом 6:4.

Однако в финальной части матча украинка не оставила шансов сопернице, оформив разгром - 6:1.

Эта победа вывела Калинину на другую представительницу Украины - Катарину Завацкую. Таким образом, одна из украинок гарантированно сыграет в четвертьфинале турнира.

Техническая победа Завацкой

Катарина Завацкая потратила меньше всего усилий для выхода в 1/8 финала. Ее матч против австрийки Юлии Грабер завершился досрочно.

Соперница успела сыграть всего три гейма и вела в счете 2:1, после чего 29-летняя Грабер объявила об отказе продолжать борьбу.

Результаты матчей первого круга:

  • Катарина Завацкая (Украина) - Юлия Грабер (Австрия) - 0:0 (1:2, отказ)
  • Ангелина Калинина (Украина) - Алевтина Ибрагимова - 2:1 (6:4, 4:6, 6:1)
  • Александра Олейникова (Украина) - Полина Кудерметова (Узбекистан) - 2:1 (1:6, 6:2, 6:3)

Также узнайте, почему сборная Украины сыграет домашний матч на кортах соперниц в Кубке Билли Джин Кинг.

