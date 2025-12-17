Непереможений Кроуфорд: чемпіон у п'яти дивізіонах завершує кар'єру в боксі

Рішення після історичної перемоги

Кроуфорд оголосив про відхід зі спорту через три місяці після гучної перемоги над Саулем "Канело" Альваресом. Бій відбувся у Лас-Вегасі, де американець здобув титул у другій середній вазі одноголосним рішенням суддів.

Цей успіх дозволив Кроуфорду вписати своє ім'я в історію боксу, адже він став першим абсолютним чемпіоном світу у трьох різних дивізіонах в епоху чотирьох поясів.

Слова чемпіона про завершення шляху

Пояснюючи своє рішення, Кроуфорд наголосив, що йде на власних умовах.

"Я завершую кар'єру не тому, що закінчив битися, а тому, що виграв інший тип бою. Той, де ти йдеш на своїх умовах", - цитує боксера The Guardian.

Згодом він, що цей момент неминучий для кожного спортсмена.

"Кожен боєць знає, що цей момент настане, просто ми ніколи не знаємо, коли. Я все життя ганявся не за поясами, не за грошима і не за заголовками, а за відчуттям, коли світ сумнівається в тобі, а ти знову і знову доводиш протилежне", - зазначив Кроуфорд.

Також боксер підкреслив, що його шлях у спорті був тісно пов'язаний із родиною та власним корінням.

"Я боровся за свою сім'ю, за своє місто і за того хлопця, у якого колись були лише мрія і рукавички. Я віддавав цьому спорту кожен подих", - додав він.

"Піду великим, якому вже нічого доводити", - підписав Теренс публікацію у соцмережі Х.