"Не знаю, чи можна довіряти". Соколова розставила крапки над і у ставленні до Полякової

Соколова не дозволила публікувати "Дорослих дівчат" через Полякову (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Нещодавно стало відомо, що Яніна Соколова відмовилася від публікації випуску "Дорослі дівчата", куди її запросили Маша Єфросиніна та Оля Полякова. Причиною став виступ співачки на весіллі корупціонера.

У інтерв’ю РБК-Україна журналістка розповіла детальніше про цей випадок.

Причина відмови від ефіру

Соколова пояснила, що випуски на YouTube часто знімаються за кілька місяців до виходу в ефір, і під час зйомок ще не було відомо про скандальну поведінку співачки.

"Коли я побачила аргументи співачки про те, що вона нібито не знала, хто це, не цікавилась, зрозуміла, що це буде дивно звучати. Я, яка у своїх програмах має свою позицію щодо подібних персонажів та ситуацій, приходжу в ефір і взагалі не реагую на це. Це було б неправдою", - зазначає Соколова.

Вона додала, що після цього випадку попросила, щоб її обличчя не було поруч із Поляковою, оскільки їй неприємно асоціювати себе з артисткою у контексті таких історій.

"Більше не буду брати участь в історіях з подібними персонажами", - наголошує журналістка.

Про "карму" та благодійність Полякової

Соколова також прокоментувала заяву Полякової про те, що гонорар від виступу було направлено на потреби армії.

"Не знаю, я не бачила чеків. Я не знаю, чи можна довіряти цій людині, чи ні, але це питання її особистої совісті", - каже Соколова.

Журналістка підкреслила, що для неї важлива чесність та прозорість у публічних питаннях і готовність артиста нести відповідальність за свої дії, навіть поза ефіром.

 

