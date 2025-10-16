"Не знаю, можно ли доверять". Соколова расставила точки над і в отношении к Поляковой

Причина отказа от эфира

Соколова объяснила, что выпуски на YouTube часто снимаются за несколько месяцев до выхода в эфир, и во время съемок еще не было известно о скандальном поведении певицы.

"Когда я увидела аргументы певицы о том, что она якобы не знала, кто это, не интересовалась, поняла, что это будет странно звучать. Я, которая в своих программах имеет свою позицию относительно подобных персонажей и ситуаций, прихожу в эфир и вообще не реагирую на это. Это было бы неправдой", - отмечает Соколова.

Она добавила, что после этого случая попросила, чтобы ее лица не было рядом с Поляковой, поскольку ей неприятно ассоциировать себя с артисткой в контексте таких историй.

"Больше не буду участвовать в историях с подобными персонажами", - отмечает журналистка.

О "карме" и благотворительности Поляковой

Соколова также прокомментировала заявление Поляковой о том, что гонорар от выступления был направлен на нужды армии.

"Не знаю, я не видела чеков. Я не знаю, можно ли доверять этому человеку или нет, но это вопрос ее личной совести", - говорит Соколова.

Журналистка подчеркнула, что для нее важна честность и прозрачность в публичных вопросах и готовность артиста нести ответственность за свои действия, даже вне эфира.