"Не знал, что я в розыске": Амадора Лопеса задержали ТЦК (видео)

Хореограф и певец Амадор Лопес в Чернигове был задержан ТЦК для проверки военно-учетных документов. Оказалось, что он находится в розыске, хотя сам об этом не знал.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео в YouTube "Телеканал Новый Чернигов".

Амадора Лопеса задержали в Чернигове

Хореограф рассказал, с какой целью находился в Чернигове.

"Я приехал сюда, в Чернигов, для того, чтобы договориться сделать в конце апреля - в начале мая фестиваль для детей, чтобы они танцевали, пели, дать мастер-классы. Для меня важно поддержать наших детей. Я очень хотел, я приехал сюда именно для того, чтобы сделать это", - отметил Лопес.

Лопеса задержали для уточнения военно-учетных данных и оказалось, что он находится в розыске.

"Работниками территориального центра комплектования социальной поддержки был остановлен гражданин Украины Амадор Лопес с целью проверки военно-учетных документов", - отметил заместитель начальника Черниговского областного ТЦК и СП Александр Мироненко.

Было установлено, что он является нарушителем правил военного учета. По словам Мироненко, артисту было предложено прибыть в ТЦК социальной поддержки для оформления соответствующих документов.

Хореограф отметил, что получил украинское гражданство за несколько недель до начала полномасштабной войны в 2022 году и не знал, что нужно стать на учет.

"Я, например, не знал, что я в розыске. Когда они открыли полностью информацию обо мне, они сказали, что я в розыске. Я не знал об этом", - отметил хореограф.

"Конечно, это неприятно. Для меня было неприятно, я думаю, что для каждого из нас, но совершенно спокойно они попросили документы. Я показал документы, они проверили и рассказали о процедуре, что куда мы едем, что и как", - продолжил он.

Во время пребывания в территориальном центре было установлено, что Амадор имеет основания для получения отсрочки. Оказалось, что мама хореографа нуждается в постоянном присмотре.

"Мама почти немобильная. Ей нужно постоянное лечение. Я и так являюсь опекуном мамы, но нужно сделать официально для того, чтобы все было хорошо", - рассказал Лопес.

Также хореограф отметил, что к нему относились с уважением и даже оказали помощь, так как у него поднялось давление.

"Ко мне относились абсолютно нормально, с уважением. Я видел, как относятся к другим. У меня тоже поднялось очень высокое давление и сразу дали помощь. Накормили, старались максимально все сделать, как можно лучше", - сказал он.

Кто такой Амадор Лопес

Амадор Лопес - украино-венесуэльский хореограф, певец и фехтовальщик. Исполняет поп, техно, рэп и регги. Окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.

Родился в Венесуэле, с детства занимался танцами и фехтованием, победитель чемпионата по сальсе "Copa Latina".

В 2000 году переехал в Украину, где основал шоу-балет "Rumbero's" и студию латиноамериканских танцев в Киеве.

Сотрудничал с украинскими шоу "Танцы со звездами", "Танцую для тебя", "Майданс" и "Фабрика звезд". В 2011 году организовал крупнейший флешмоб в Харькове с участием 22,5 тыс. танцоров.