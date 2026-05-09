"Не очікував". Ращук відреагував на резонансне інтерв'ю дружини про його зраду (відео)

Як Ращук відреагував на резонансне інтерв'ю дружини

У своєму зверненні в сториз актор подякував друзям, колегам та побратимам за підтримку після хвилі обговорень у мережі.

"Я дуже вдячний усім своїм друзям, колегам, побратимам за дуже теплі й важливі слова і за ту підтримку, яку ви дали мені. Це безцінно. Я навіть не очікував, що в мене є така кількість адекватних, крутих людей", - зазначив він.



Володимир дав зрозуміти, що не хоче надмірної уваги до свого особистого життя на тлі повномасштабної війни. Він закликав користувачів зосередитися на підтримці армії.

"В країні є набагато важливіші проблеми, ніж особисте життя і розлучення якогось там Ращука. Хочу, щоб ви весь свій праведний гнів перемістили на донат проти Росії. Це набагато зараз важливіше", - додав він.



Що Вікторія Білан-Ращук розповіла про зраду чоловіка

Нагадаємо, днями акторка вперше прокоментувала розрив з батьком свого сина. Хлопчик народився в жовтні минулого року після шостої спроби ЕКЗ.

У розмові з Аліною Доротюк вона зізналася, що про зради дізналася через листування. Ба більше, на останню процедуру штучного запліднення чоловік йшов, будучи у стосунках з іншою.

"Підлість вся в тому, що на останнє ЕКЗ він зі мною йшов уже зустрічаючись з цією особою", - сказала Вікторія.

Кілька разів вона пробачала й намагалася зберегти родину, але з часом знову ловила Володимира на брехні.

Володимир та Вікторія Ращуки (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Подружжя прожило у шлюбі 11 років. Офіційно вони ще не розлучилися, але Володимир вже подав відповідну заяву до суду. За словами Вікторії, це сталося 14 листопада - "на наступний день після ювілею весілля".

Також у акторки є донька Катерина, яку вона виховувала разом з Ращуком.

Про розрив пари стало відомо у квітні цього року. Тоді Володимир заявив, що у нього "сталися певні переоцінки в житті". Він також не приховував, що має нові почуття.

"Я покохав. Хтось каже, що зрадник, але ви походіть у моїх чоботях, поживіть моє життя, а вже потім будете засуджувати й розповідати, як кому жити", - розповів він.