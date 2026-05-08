Хамайко про образу на чоловіка за рішення піти на війну: "Не той Андрій, якого я знала"

Зірка "Плюсів" Валентина Хамайко відверто висловилася про те, як сприйняла рішення свого чоловіка Андрія Оністрата, коли той пішов на війну. За словами ведучої, цей період був одним із найважчих у їхній родині.

Як повідомляє РБК-Україна , про це вона розповіла у новому випуску проєкту "Екзамен", який вже вийшов на YouTube-каналі Марії Єфросиніної.

Життя з образою

Хамайко зізналася, що дізнавшсь про рішення чоловіка, не одразу змогла прийняти цей вибір і довго жила з образою. Вона відверто заявила, що на той момент їй здавалося: "це вже не той Андрій", якого вона знала, а війна дуже змінила його як людину і як чоловіка.

За словами телеведучої, найскладнішим був не сам факт його рішення, а внутрішнє неприйняття та страх втратити звичну сімейну реальність. Вона також підкреслила, що з часом прийшла до розуміння його вибору, але шлях до цього був болісним і довгим.

"Він дуже замкнувся. Це вже не та людина, не той Андрій, якого я знала до 2022 року. Ми починаємо спілкуватися на різних мовах і не розуміти один одного", - пояснила Валентина.

Хтось іде, а хтось - лишається

Хамайко додала, що війна по-різному змінила членів її родини.

"Хтось іде на фронт, а хтось залишається вдома з емоційним навантаженням і постійною тривогою", - зауважила вона.

Саме тому, підкреслила ведуча, стосунки проходять надважке серйозне випробування.

Наприкінці зірка "Плюсів" зауважила, що сьогодні вже зовсім інакше дивиться на той період, але чесно визнає: прийняти рішення чоловіка було для неї одним із найважчих особистих викликів.

Що відомо про рішення Андрія та його службу в війську

Варто додати, що Андрій Оністрат - відомий український бізнесмен та віце-президент Федерації триатлону України добровільно долучився до Сил оборони України 2022 року. Він пояснив тоді своє рішення "бажанням захищати країну та бути корисним у найважчий для неї час". Спочатку він служив у складі підрозділів територіальної оборони, а згодом виконував завдання у бойових зонах.