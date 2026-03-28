НБА такого ще не бачила: Леброн Джеймс і його син Бронні створили унікальний момент в історії ліги (відео)

11:19 28.03.2026 Сб
2 хв
Баскетбольна родина відзначилася ігровим епізодом, якого раніше ніколи не фіксували в офіційних протоколах
aimg Андрій Костенко
Леброн та Бронні Джеймси (фото: Getty Images)

Черговий ігровий день регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації став знаковим. Лідер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс разом зі своїм сином Бронні змогли реалізувати на майданчику унікальну комбінацію, що стала абсолютним рекордом за весь час існування ліги.

Від батька до сина

Історичний момент стався у середині другої чверті поєдинку проти "Бруклін Нетс", який завершився перемогою каліфорнійців із рахунком 116:99. Леброн Джеймс знайшов сина точною передачею, після чого Бронні ефектно обманув суперника фейковим пасом і реалізував триочковий кидок.

Ця ігрова взаємодія стала першою в історії НБА результативною передачею від батька до сина. Попри те, що родичі вже виходили на паркет разом у минулому сезоні, саме цей асист офіційно закріпив їхню статистичну спадкоємність у лізі.

За підсумками зустрічі 41-річний Леброн набрав 14 очок, зробив 6 підбирань та віддав 8 передач. Для Бронні – історичні три бали стали єдиними в матчі.

Леброн і Бронні Джеймси: що відомо

Леброн Джеймс – 41-річна легенда світового баскетболу, чотириразовий чемпіон НБА та володар аналогічної кількості нагород найціннішому гравцеві сезону та фіналів плей-офф. Форвард "Лейкерс" неодноразово наголошував, що мріє зіграти в одній команді зі своїми синами. Проте нещодавно заявив: рішення про завершення кар'єри не залежатиме від того, чи встигне він вийти на паркет із молодшим сином Брайсом.

Бронні Джеймс – 21-річний захисник, який приєднався до "Лос-Анджелеса" у сезоні–2024/25. До переходу в професійну лігу він виступав за команду Університету Південної Каліфорнії, після чого був обраний "Лейкерс" на драфті. У своєму другому сезоні в НБА Бронні вже провів 33 гри, переважно виходячи на майданчик у так званий "сміттєвий час".

Нагадаємо, що минулого сезону дует уже вписав свої імена в історію, ставши першим тандемом "батько – син", який одночасно зіграв за одну команду в офіційному поєдинку НБА.

Раніше стало відомо, що НБА отримає дві нові команди та перекроїть межі конференцій.

