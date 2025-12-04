Найпопулярніші фільми 2025 року: що гуглили українці та чому ці стрічки в топі

"Ущелина" (The Gorge)

Це був один з найочікуваніших бойовиків року, де романтика стикається з екстремальними умовами виживання. Сюжет тримає в напрузі: секретні операції, небезпечні локації й історія двох людей, які не мали зустрітися, але доля вирішила інакше.

Фільм часто шукають через сильний каст і масштабну постановку - саме це й зробило його трендом року.

"Носферату" (Nosferatu)

Готичний хорор Роберта Еґґерса став одним із найпопулярніших фільмів у світі, і в Україні теж. Атмосферний, похмурий, з повільною, але дуже тривожною напругою.

Глядачі гуглили його через естетику, гру акторів і через те, що стрічку називають "найкрасивішим жахом десятиліття".

"Хороша погана дівчинка" (Babygirl)

Смілива прем’єра привернула увагу завдяки відвертим зізнанням, драмі та сильній жіночій ролі. Провокативний сюжет та незрівнянна Ніколь Кідман зробили цей фільм справжнім хітом.

Стрічку дуже активно обговорювали у соцмережах, саме це й підняло її у пошукових трендах.

"Майнкрафт" (Minecraft Movie)

Екранізація культової гри виявилася дуже популярною. Весела, пригодницька та сімейна історія створена для всіх, хто бодай раз будував свій кубічний світ.

Запит "Майнкрафт фільм" увесь рік тримався в топах через величезну фан-базу гри.

"Анора" (Anora)

Цей фільм збирав овації на фестивалях. Це емоційна, жива, дуже чесна стрічка про вибір, свободу та складні стосунки, які розкривають людину з неочікуваного боку.

Українці активно шукали "Анору" після прем’єри, фільм став обговорюваним не лише серед кінокритиків, а й серед глядачів.

"Дракула" (Dracula)

Ще одна готична прем’єра року, яка повертає легендарного персонажа в сучасному стилі. Темна естетика, містика та нове бачення класичного сюжету зробили фільм трендом.

Запит у Google зростав після виходу перших трейлерів і оглядів, і не просто так.

"Наша провина" (Our Fault)

Мелодрама з елементами психологічного трилеру приємно вразила багатьох. Це історія про непросту любов, сімейні таємниці й рішення, які змінюють життя.

Стрічка стала одним із тих фільмів, які глядачі гуглили через резонансні сцени та обговорення у TikTok.

"Мікі 17" (Mickey 17)

Фантастичний фільм швидко "завірусився", але не лише через актора, який виконав головну роль - Роберта Паттінсона. Це історія про клонів, виживання та природу особистості.

Українці активно шукали інформацію після прем’єри та швидко вивели фільм в топи.

"Ліло і Стіч" (Lilo & Stitch)

Новий погляд на культову анімацію Disney, але у форматі живого кіно. Глядачі цікавилися фільмом через ностальгію та обговорення персонажів у соцмережах.

Особливо багато запитів було після появи перших кадрів зі Стічем.

"28 років потому" (28 Years Later)

Продовження легендарної франшизи про виживання після катастрофи. Саме цей фільм став одним із найочікуваніших у жанрі постапокаліпсису.

Запит виріс у рази після офіційного анонсу, українці масово гуглили дату виходу та трейлери.