Найкращий результат у сезоні: Христина Дмитренко яскраво розпочала етап біатлонного Кубка світу

Четвер 18 грудня 2025 16:56
UA EN RU
Найкращий результат у сезоні: Христина Дмитренко яскраво розпочала етап біатлонного Кубка світу Фото: Христина Дмитренко (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У французькому Ансі розпочався третій етап Кубка світу з біатлону. Першими на трасу вийшли жінки, які змагалися у спринтерській гонці. У стартовому протоколі було 101 спортсменка, серед них – п'ять представниць України.

Хто переміг на першому старті у Франції та які результати показали вітчизняні представниці – розповідає РБК-Україна.

Прорив Христини Дмитренко

Найвищий результат у складі збірної України показала Христина Дмитренко. Лідерка команди безпомилково відпрацювала на обох вогневих рубежах, закривши всі 10 мішеней, і фінішувала на 22-му місці.

Для Дмитренко це найкращий показник у поточному сезоні. Востаннє вона фінішувала в топ-25 наприкінці минулого сезону – у масстарті в Поклюці, де посіла 20-ту сходинку.

Христина вже втретє поспіль потрапляє до залікової зони. Близькою до цього була й Дарина Чалик. Вона припустилася лише одного промаху на стрільбі лежачи й після другого рубежу йшла 37-ю. Однак на заключному колі українка втратила 12 позицій і завершила гонку 49-ю.

Попри це, вона змогла кваліфікуватися до гонки переслідування. Таким чином, у жіночому персьюті Україна буде представлена двома спортсменками – Дмитренко та Чалик.

Інші українські біатлоністки до топ-60 не пробилися.

Переможне повернення Ганни Еберг

Перемогу у спринті здобула шведка Ганна Еберг. Вона випередила француженку Лу Жанмонно лише на 3,3 секунди. Для Еберг це перша особиста перемога за понад два з половиною роки – востаннє вона вигравала індивідуальний старт у березні 2023 року.

Результати жіночого спринту:

  1. Ганна Еберг (Швеція) – 19:24.9 (0+0)
  2. Лу Жанмонно (Франція) +3.3 (0+0)
  3. Доротея Вірер (Італія) +11.4 (0+0)
  4. Ліза Віттоцці (Італія) +14.9 (0+0)
  5. Пауліна Батовська-Фіалкова (Словаччина) +16.2 (0+0)
  • …22. Христина Дмитренко (Україна) +1:05.2 (0+0)
  • …49. Дарина Чалик (Україна) +1:50.9 (1+0)
  • …64. Анастасія Меркушина (Україна) +2:19.8 (1+1)
  • …67. Олександра Меркушина (Україна) +2:22.3 (1+1)
  • …96. Лілія Стеблина (Україна) +4:10.3 (2+2)

Що далі

Жіноча програма етапу в Ансі продовжиться гонкою переслідування, де Україна матиме дві представниці. Вона відбудеться 20 грудня (старт – о 13:15 за Києвом).

А 19 грудня спринт проведуть чоловіки. Ця гонка розпочнеться о 15:15.

Раніше ми представили повний розклад гонок і трансляцій етапу Кубка світу з біатлону у французькому Ансі.

Також читайте, як росіяни через суди намагаються повернутися в світовий біатлон.

