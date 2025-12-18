Лучший результат в сезоне: Кристина Дмитренко ярко начала этап биатлонного Кубка мира

Во французском Анси начался третий этап Кубка мира по биатлону. Первыми на трассу вышли женщины, которые соревновались в спринтерской гонке. В стартовом протоколе было 101 спортсменка, среди них - пять представительниц Украины.

Кто победил на первом старте во Франции и какие результаты показали отечественные представительницы - рассказывает РБК-Украина .

Прорыв Кристины Дмитренко

Самый высокий результат в составе сборной Украины показала Кристина Дмитренко. Лидер команды безошибочно отработала на обоих огневых рубежах, закрыв все 10 мишеней, и финишировала на 22-м месте.

Для Дмитренко это лучший показатель в текущем сезоне. Последний раз она финишировала в топ-25 в конце прошлого сезона - в масстарте в Поклюке, где заняла 20-ю строчку.

Кристина уже третий раз подряд попадает в зачетную зону. Близкой к этому была и Дарья Чалык. Она допустила лишь один промах на стрельбе лежа и после второго рубежа шла 37-й. Однако на заключительном круге украинка потеряла 12 позиций и завершила гонку 49-й.

Несмотря на это, она смогла квалифицироваться в гонку преследования. Таким образом, в женском персьюте Украина будет представлена двумя спортсменками - Дмитренко и Чалык.

Другие украинские биатлонистки в топ-60 не пробились.

Победное возвращение Ханны Эберг

Победу в спринте одержала шведка Ханна Эберг. Она опередила француженку Лу Жанмонно лишь на 3,3 секунды. Для Эберг это первая личная победа за более чем два с половиной года - последний раз она выигрывала индивидуальный старт в марте 2023 года.

Результаты женского спринта:

Ханна Эберг (Швеция) - 19:24.9 (0+0) Лу Жанмонно (Франция) +3.3 (0+0) Доротея Вирер (Италия) +11.4 (0+0) Лиза Виттоцци (Италия) +14.9 (0+0) Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) +16.2 (0+0)

...22. Кристина Дмитренко (Украина) +1:05.2 (0+0)

...49. Дарья Чалык (Украина) +1:50.9 (1+0)

...64. Анастасия Меркушина (Украина) +2:19.8 (1+1)

...67. Александра Меркушина (Украина) +2:22.3 (1+1)

...96. Лилия Стеблина (Украина) +4:10.3 (2+2)

Что дальше

Женская программа этапа в Анси продолжится гонкой преследования, где Украина будет иметь две представительницы. Она состоится 20 декабря (старт - в 13:15 по Киеву).

А 19 декабря спринт проведут мужчины. Эта гонка начнется в 15:15.