ua en ru
Чт, 18 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Лучший результат в сезоне: Кристина Дмитренко ярко начала этап биатлонного Кубка мира

Четверг 18 декабря 2025 16:56
UA EN RU
Лучший результат в сезоне: Кристина Дмитренко ярко начала этап биатлонного Кубка мира Фото: Кристина Дмитренко (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Во французском Анси начался третий этап Кубка мира по биатлону. Первыми на трассу вышли женщины, которые соревновались в спринтерской гонке. В стартовом протоколе было 101 спортсменка, среди них - пять представительниц Украины.

Кто победил на первом старте во Франции и какие результаты показали отечественные представительницы - рассказывает РБК-Украина.

Прорыв Кристины Дмитренко

Самый высокий результат в составе сборной Украины показала Кристина Дмитренко. Лидер команды безошибочно отработала на обоих огневых рубежах, закрыв все 10 мишеней, и финишировала на 22-м месте.

Для Дмитренко это лучший показатель в текущем сезоне. Последний раз она финишировала в топ-25 в конце прошлого сезона - в масстарте в Поклюке, где заняла 20-ю строчку.

Кристина уже третий раз подряд попадает в зачетную зону. Близкой к этому была и Дарья Чалык. Она допустила лишь один промах на стрельбе лежа и после второго рубежа шла 37-й. Однако на заключительном круге украинка потеряла 12 позиций и завершила гонку 49-й.

Несмотря на это, она смогла квалифицироваться в гонку преследования. Таким образом, в женском персьюте Украина будет представлена двумя спортсменками - Дмитренко и Чалык.

Другие украинские биатлонистки в топ-60 не пробились.

Победное возвращение Ханны Эберг

Победу в спринте одержала шведка Ханна Эберг. Она опередила француженку Лу Жанмонно лишь на 3,3 секунды. Для Эберг это первая личная победа за более чем два с половиной года - последний раз она выигрывала индивидуальный старт в марте 2023 года.

Результаты женского спринта:

  1. Ханна Эберг (Швеция) - 19:24.9 (0+0)
  2. Лу Жанмонно (Франция) +3.3 (0+0)
  3. Доротея Вирер (Италия) +11.4 (0+0)
  4. Лиза Виттоцци (Италия) +14.9 (0+0)
  5. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) +16.2 (0+0)
  • ...22. Кристина Дмитренко (Украина) +1:05.2 (0+0)
  • ...49. Дарья Чалык (Украина) +1:50.9 (1+0)
  • ...64. Анастасия Меркушина (Украина) +2:19.8 (1+1)
  • ...67. Александра Меркушина (Украина) +2:22.3 (1+1)
  • ...96. Лилия Стеблина (Украина) +4:10.3 (2+2)

Что дальше

Женская программа этапа в Анси продолжится гонкой преследования, где Украина будет иметь две представительницы. Она состоится 20 декабря (старт - в 13:15 по Киеву).

А 19 декабря спринт проведут мужчины. Эта гонка начнется в 15:15.

Ранее мы представили полное расписание гонок и трансляций этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси.

Также читайте, как россияне через суды пытаются вернуться в мировой биатлон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон Кубок мира Сборная Украины
Новости
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW