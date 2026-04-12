"Найкращий подарунок на свята": Кравець зворушила кадрами зустрічі чоловіка-військового з дітьми

16:22 12.04.2026 Нд
2 хв
Для 9-річних двійнят подружжя поява батька стала справжнім сюрпризом
aimg Іванна Пашкевич
"Найкращий подарунок на свята": Кравець зворушила кадрами зустрічі чоловіка-військового з дітьми

Українська акторка і ведуча Олена Кравець показала зворушливу зустріч чоловіка-військового з їхніми 9-річними двійнятами напередодні Великодня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Так, на кадрах видно, як пізно ввечері Сергій заходить до кімнати дітей, коли ті вже готувалися до сну.

Для 9-річних Івана та Катерини поява батька стала справжнім сюрпризом. Щойно побачивши його, вони одразу кинулися до нього в обійми.

Акторка дала зрозуміти, що цей приїзд став несподіванкою не лише для дітей, а й для всієї родини.

"Найкращий подарунок на свята!" - написала Кравець.

Відомо, що чоловік Олени Кравець Сергій після початку повномасштабного вторгнення став на захист України та долучився до лав Збройних сил.

Раніше гумористка вже відверто говорила про непрості етапи у сімейному житті.

Зокрема, в інтерв’ю Маші Єфросиніній у 2021 році вона розповідала про кризу середнього віку, яку вони обоє переживали, а також про серйозні зміни після народження двійні у 2016 році.

У квітні 2025 року Сергій Кравець уперше за тривалий час публічно висловився про стосунки з дружиною.

Це сталося на прем’єрі моновистави Олени Кравець у театрі імені Івана Франка в Києві.

Тоді він зазначив, що, незважаючи на трансформації, які принесла війна, їхні почуття вдалося зберегти.

Водночас розмови про можливе розлучення пари посилилися після слів акторки зі сцени під час моновистави у листопаді 2025 року.

Олена Кравець з чоловіком (фото: instagram.com/lennykravets)

Тоді Кравець поділилася особистою історією, пов’язаною зі смертю матері, та зізналася, що на мамине запитання про чоловіка відповіла ствердно, хоча насправді це було неправдою.

Багато хто сприйняв ці слова як натяк на зміни в її особистому житті.

Додаткову хвилю чуток викликав і недавній коментар акторки журналістці Наталії Тур.

Олена Кравець охарактеризувала ситуацію в шлюбі фразою "Усе складно", однак уточнила, що офіційно з Сергієм вони не розлучені.

