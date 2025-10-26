Найдорожчий матч в історії. "Реал" – "Барселона": де дивитися перше "Ель-Класіко" сезону

У неділю, 26 жовтня, в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" відбудеться перше "Ель-Класіко" сезону-2025/26. В рамках 10-го туру чемпіонату Іспанії між собою зійдуться "Реал" і "Барселона".

Де і коли дивитися поєдинок та що від нього чекати – розповідає РБК-Україна .

Домінування "Барси"

Протягом сезону-2024/25 принципові суперники грали між собою чотири разі – і у всіх матчах перемогла "Барселона".

Спочатку наш Андрій Лунін, що підміняв травмованого Тібо Куртуа отримав чотири голи у Мадриді (0:4). Сталося це в жовтні минулого року в рамках першого кола Ла Ліги.

Але й Куртуа, повернувшись у ворота, ситуацію не виправив: він також пропускав від Ямаля і компанії по чотири в середньому за матч.

У фіналі Суперкубку було 2:5 у аравійській Джидді в січні. А потім, у кінці квітня – 2:3 у Севільї – в фіналі Кубка Іспанії.

Завершальна зустріч відбулася в травні в Барселоні в рамках другого кола Ла Ліги і теж принесла успіх "Барсі" – 4:3.

Отже за чотири поєдинки "Реал" отримав від "Барси" 16 м'ячів у свої ворота. Забивши при цьому сім.

Чого чекати сьогодні

Обидві команди традиційно вважаються головними претендентами на титул Ла Ліги. Цей сезон не став винятком. Після 9-ти турів і "Реал", і "Барселона" впевнено тримаються у верхній частині таблиці.

"Реал" здобув перемогу у восьми з дев'яти матчів чемпіонату та наразі очолює чемпіонські перегони. "Барселона" йде другою, відстаючи на два очки.

Тож результат "Ель-Класіко" може змінити лідера чемпіонату.

Найдорожчий матч в історії

За даними іспанської газети Marca, сьогоднішнє "Ель Класіко" стане найдорожчим матчем в історії футболу.

Загальна вартість усіх гравців стартових складів команд становить 1,771 мільярда євро. Якщо враховувати повні заявки команд, то сума виросте до 2,51 мільярда.

Цікаво, що наразі найдорожчим матчем в історії є також "Ель Класіко" – коли "Реал" та "Барселона" зійшлись у битві за Суперкубок Іспанії-2025 (1,67 млрд).

Загалом "Реал" грав у 8-ми з 10-ти найдорожчих матчах, тоді як "Барса" лише у двох. Ще в 7-ми таких поєдинках неодмінно присутній представник АПЛ.

Найдорожчі матчі в історії (станом на сьогодні):

"Реал" – "Барселона", Суперкубок Іспанії-2025 – 1,67 млрд євро "Манчестер Сіті" – "Реал", Ліга чемпіонів-2024/25 – 1,67 млрд "Реал" – "Арсенал", Ліга чемпіонів-2024/25 – 1,64 млрд "Реал" – "Манчестер Сіті", Ліга чемпіонів-2023/24 – 1,62 млрд "Арсенал" – "Реал", Ліга чемпіонів-2024/25 – 1,63 млрд ПСЖ – "Реал", Клубний чемпіонат світу-2025 – 1,61 млрд "Манчестер Сіті" – "Реал", Ліга чемпіонів-2023/24 – 1,58 млрд "Манчестер Сіті" – "Арсенал", АПЛ-2023/24 – 1,58 млрд "Реал" – "Барселона", Ла Ліга-2024/25 – 1,54 млрд "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті", АПЛ-2019/20 – 1,53 млрд

Андрій Лунін на тренуванні "Реала" (фото: x.com/realmadriden)

Роль Луніна

Складаючи анонси та прогнози на матч, іспанські ЗМІ одностайні щодо ролі українського воротаря "Реала" Андрія Луніна.

Нашому футболісту знову прогнозують статус запасного, оскільки Тібо Куртуа не має проблем зі здоров'ям. Зазначимо, що вітчизняний голкіпер не зіграв у поточному сезоні ще жодного матчу.

Де дивитися "Ель-Класіко"

Поєдинок стартує о 17:15 за київським часом.

В Україні його ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Трансляція доступна за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Коментуватимуть матч Віталій Волочай та Віталій Звєров.