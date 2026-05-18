NAVI стали чемпіонами IEM Atlanta 2026 по грі CS2

В ніч на 18 травня українська команда Natus Vincere (NAVI) стала чемпіоном гранд-фіналу IEM Atlanta 2026 з CS2, обігравши команду GamerLegion.
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на офіційний сайт NAVI.
Зауважимо, що Natus Vincere та німецька організація GamerLegion вже були суперниками у групі. Тоді українська команда теж здобула перемогу з рахунком 2:1. Зокрема, рахунок був:
Сьогодні вночі під час гранд-фіналу NAVI перемогли з рахунком 3:0. Зокрема, кіберспортсмени забрали за собою мапи Mirage (13:3), Anubis (13:9) та Nuke (16:13).
Додамо, що загальний призовий фонд турніру IEM Atlanta склав 1 млн доларів. NAVI здобувши перемогу отримали 125 000 доларів та вже другий чемпіонський трофей в цьому році.
Нагадаємо, 16 березня українська команда NAVI стала чемпіоном престижного турніру ESL Pro League Season 23. У вирішальному змаганні "народжені перемагати" здолали опір Aurora Gaming.
