Наталка Денисенко здивує виступом у "Танцях з зірками": зі шваброю та на підборах (фото)

Що Денисенко розповіла про свій номер на "Танцях з зірками"

Акторка поділилася, що завжди дозволяла собі бути різною й не намагалася відповідати нав'язаним стандартам краси. Саме тому на паркет вона вийде у яскравому та неочікуваному образі.

"Я ніколи не боялася виглядати смішною чи не привабливою! Навпаки, акторська професія завжди манила мене тим, що можна розкрити в собі такі грані особистості, про які ти не здогадуєшся", - зазначила вона.

Денисенко в "Танцях з зірками" (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

За словами акторки, майбутній номер у парі з хореографом Антоном Нестерком стане для неї не просто танцем. Вона підкреслила, що постановка має глибокий сенс і особливе послання.

"Наш танець - це не просто моя акторська майстерність і танцювальна техніка Антона. Коли ми думали над постановкою, я чітко знала, що саме хочу сказати всім глядачам, а точніше всім українським жінкам", - заінтригувала вона.

Денисенко також пообіцяла, що їхній номер здивує та подарує світлі емоції.

"Ми обіцяємо вас дивувати, та дарувати найсвітліші емоції, а ви - обіцяйте донатити на прицільну евакуацію і голосувати за нашу пару номер 8", - додала вона.

Яким буде виступ Денисенко в "Танцях" (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Що відомо про "Танці з зірками" 2025

Крім Денисенко та Нестерко, на паркет також вийдуть Руслана Данілкіна, Василь Байдак, Неля Шовкопляс, Женя Галич, Наталя Островська, Нікіта Добринін, Наталі Солонік, Даша Квіткова, KOLA, Павло Текучев та Григорій Решетнік.

Серед танцівників - Євген Кот, Юлія Сахневич, Олександр Прохоров, Павло Сімакін, Анна Манжула, Анна Кареліна, Яна Цибульська, Макс Леонов, Віталій Загоруйко, Надін та Сергій Єфремов.

Передноворічний випуск вийде 28 грудня о 20:00 на 1+1 Україна під назвою "Танці з зірками. Рух до життя". Проєкт матиме благодійну - збиратимуть на прицільну евакуацію військових.