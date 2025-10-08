"Народжені перемагати" повертаються: NAVI вибили лідерів рейтингу з ESL Pro League 22

Перемога над лідерами світового рейтингу

У вирішальному матчі команда впевнено подолала монгольський колектив The MongolZ, який напередодні очолював світовий рейтинг.

"Народжені перемагати" не залишили суперникам шансів, вигравши серію з рахунком 2:0. На мапі Nuke українці розгромили The MongolZ з рахунком 13:3, а на Ancient після напруженої боротьби та овертаймів святкували успіх 16:12.

Цей результат забезпечив NAVI вихід до чвертьфіналу, де суперник визначиться пізніше.

Враження гравців та аналітика

Снайпер Ігор "w0nderful" Жданов після гри поділився враженнями від свого виступу:

"Nuke був дуже легким. Я не думаю, що коли-небудь робив стільки з AWP. Це було настільки просто, я був навіть здивований - міг робити все, що хотів", - зізнався він.

Коментатори ESL відзначили, що The MongolZ могли втратити форму через нестачу тренувань. Один із гравців команди, Айюш "mzinho" Батболд, пояснив, що колектив узяв тижневу паузу після інтенсивних турнірів, що могло вплинути на результат.

Українські команди на турнірі

Окрім NAVI, у ESL Pro League Season 22 виступали ще дві українські команди. В8 завершили змагання у першій стадії, а Inner Circle дісталися другого етапу.

Раніше інша українська команда - Passion UA, заснована футболістом Олександром Зінченком, - перемогла на LAN-турнірі Urban Riga Open Season 1 у Латвії.