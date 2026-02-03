"Нарешті чоловік і дружина". Вагітна Інна Бєлєнь вийшла заміж (фото)

Блогерка опублікувала кілька кадрів, на яких видно обручки подружжя та свідоцтво про офіційну реєстрацію шлюбу.

"03.02.2026. Наш день, наша дата, офіційний початок нашої сімʼї. Нарешті чоловік і дружина", - написала вона.

Інна Бєлєнь вийшла заміж (фото: instagram.com/innka_belen)

Що відомо про Інну Бєлєнь

Інні Бєлєнь 29 років. Вона народилася та виросла в Харкові, за освітою - перекладачка з німецької мови.

Працювати почала ще в юному віці, згодом тривалий час жила за кордоном. Там вона навчалася, зокрема в Німеччині, керувала рестораном і займалася інвестиційною діяльністю.

За межами України Бєлєнь уже перебувала в офіційному шлюбі. Ці стосунки тривали близько чотирьох років, однак завершилися розлученням через постійну зайнятість Інни роботою та фінансові розбіжності - блогерка фактично утримувала чоловіка, який був молодший за неї на чотири роки.

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

Після початку повномасштабного вторгнення Інна повернулася в Україну та активно долучилася до волонтерства.

Вона регулярно здає кров і закликає інших ставати донорами.

Після участі у проєкті "Холостяк" Бєлєнь деякий час перебувала у стосунках із Олександром Тереном.

У лютому 2025 року пара оголосила про розрив після публічних суперечок у соцмережах.

На початку травня Інна вперше показала фото з новим коханим. Її обранцем став чоловік, з яким вона навчалася в одній школі.

Інна Бєлєнь з чоловіком (фото: instagram.com/innka_belen)

Про свою вагітність Бєлєнь розповіла під час постшоу 14 сезону "Холостяка".

Тоді вона з’явилася з помітно округлим животиком і зізналася, що первісток має з’явитися на світ уже у квітні.