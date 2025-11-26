"Мурахи по шкірі". Козловський та Круть заспівали "Знаєш" на розмінованому полі (відео)

Як Козловський і Круть переспівали хіт "Знаєш"

Для артиста дует зі співачкою і зйомка на розмінованому полі стали символічними, адже нещодавно він став амбасадором гуманітарного розмінування України.

"Коли стоїш на землі, де ще зовсім недавно могли лежати міни, і співаєш пісню, важливу для кожного українця, - це особливе відчуття. Ти усвідомлюєш, що буквально рік тому тут працювали люди, які ризикували власним життям, розміновуючи цю територію", - сказав Козловський.

"Для мене статус амбасадора гуманітарного розмінування - це не формальність. Це можливість говорити вголос про важливе та допомагати формувати безпечне майбутнє для наших дітей", - додав він.

За словами Марини, саме Віталій запропонував співпрацю у межах проєкту з цінною місією.

"Я забажала стати частиною проєкту. Голосом. Звучанням бандури. Ми виконали пісню, яку всі знають і люблять, але цього разу вона звучала ще більш щиро. Мені хотілося, щоб у кожній ноті відчувалося: розмінована земля дихає знову", - поділилася співачка та бандуристка.



Реакція українців

В мережі виконання композиції викликало позитивні реакції. Багато хто з користувачів відзначив чуттєвість творчого дуету.

"Фантастичний дует! Пісня звучить по-новому".

"Це якась фантастика! Ваш дует - це найніжніше, що я коли-небудь чула".

"Як гарно звучить цей вірш Франка у вашому виконанні. Просто неперевершено".

"Магічне поєднання голосів і бандури".

"До мурашок по шкірі. Дуже гарно".

Що відомо про проєкт "Вільна земля звучить"

Його реалізують Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з національною платформою з гуманітарного розмінування Demine Ukraine за підтримки ПРООН в Україні.

Кампанія покликана показати, що тема гуманітарного розмінування важлива не лише в контексті безпеки, а й відновлення, творчості й надії.

Саме тому на землі, де ще недавно було смертельно небезпечно, сьогодні знову звучить музика як символ життя, що повертається на вільну українську землю.

Як відомо, Україна є однією із найбільш замінованих країн світу. Понад 136 000 квадратних кілометрів території або майже п'ята частина країни потребують обстеження і потенційного очищення. А отже – потенційно несуть загрозу, про яку мають знати кожен українець та українка.

Наразі вдалося очистити 37 000 квадратних кілометрів української землі. Все це завдяки роботі саперів, виробників, технічних фахівців, розробників інноваційних рішень, а також підтримці партнерів та донорів.