ua en ru
Чт, 23 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Мундіаль без Ямаля: фатальний пенальті може коштувати зірці "Барселони" поїздки на ЧС-2026 (відео)

12:08 23.04.2026 Чт
2 хв
Юний талант "синьо-гранатових" отримав пошкодження одразу після результативного удару – відомі перші подробиці медичного обстеження
aimg Андрій Костенко
"Барселона" здобула мінімальну перемогу над "Сельтою" в черговому поєдинку Ла Ліги, проте успіх був затьмарений травмою Ламіна Ямаля. Медики невтішні у прогнозах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання Mundo Deportivo.

Читайте також: Представник Трампа запропонував замінити Іран Італією на ЧС-2026

Забив і одразу впав

Інцидент стався на 40-й хвилині поєдинку 33-го туру Ла Ліги. Ямаль взявся виконувати пенальті, проте під час самого моменту удару відчув різкий біль. М'яч опинився у сітці, але святкувати гол юна зірка вже не зміг – футболіст впав на газон і покликав лікарів. Тренерський штаб каталонців був змушений провести екстрену заміну.

Гол та травма Ямаля (відео: Megogo)

Діагноз та терміни відновлення

Перші медичні обстеження принесли тривожні новини. Попередньо у гравця діагностовано розрив підколінного сухожилля лівої ноги. Остаточний вердикт лікарі винесуть після проведення серії додаткових тестів.

Якщо діагноз підтвердиться, іспанець гарантовано пропустить усі матчі "Барселони", що залишилися до кінця сезону. Найбільше занепокоєння викликає участь вінгера у ЧС-2026.

Попри складність пошкодження, лікарі дають обережні прогнози щодо шансів Ямаля відновитися безпосередньо до старту Мундіалю, проте ігрова форма лідера збірної Іспанії залишається під великим питанням.

Ямаль у поточному сезоні

У сезоні-2025/26 18-річний вінгер демонструє феноменальну статистику: у 45-ти матчах за "Барселону" він забив 24 голи та віддав 18 асистів.

Каталонці впевнено очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, набравши 82 очки у 32-х турах. Вони випереджають найближчого переслідувача – мадридський "Реал" на 9 пунктів.

Раніше ми розповіли про п'ять зіркових кандидатів на місце Сергія Реброва у збірній України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Чемпіонат світу Збірна Іспанії Барселона
Новини
У Львові чоловік стріляв в багатоповерхівці
У Львові чоловік стріляв в багатоповерхівці
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським