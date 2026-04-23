Мундіаль без Ямаля: фатальний пенальті може коштувати зірці "Барселони" поїздки на ЧС-2026 (відео)

"Барселона" здобула мінімальну перемогу над "Сельтою" в черговому поєдинку Ла Ліги, проте успіх був затьмарений травмою Ламіна Ямаля. Медики невтішні у прогнозах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання Mundo Deportivo .

Забив і одразу впав

Інцидент стався на 40-й хвилині поєдинку 33-го туру Ла Ліги. Ямаль взявся виконувати пенальті, проте під час самого моменту удару відчув різкий біль. М'яч опинився у сітці, але святкувати гол юна зірка вже не зміг – футболіст впав на газон і покликав лікарів. Тренерський штаб каталонців був змушений провести екстрену заміну.

Гол та травма Ямаля (відео: Megogo)

Діагноз та терміни відновлення

Перші медичні обстеження принесли тривожні новини. Попередньо у гравця діагностовано розрив підколінного сухожилля лівої ноги. Остаточний вердикт лікарі винесуть після проведення серії додаткових тестів.

Якщо діагноз підтвердиться, іспанець гарантовано пропустить усі матчі "Барселони", що залишилися до кінця сезону. Найбільше занепокоєння викликає участь вінгера у ЧС-2026.

Попри складність пошкодження, лікарі дають обережні прогнози щодо шансів Ямаля відновитися безпосередньо до старту Мундіалю, проте ігрова форма лідера збірної Іспанії залишається під великим питанням.

Ямаль у поточному сезоні

У сезоні-2025/26 18-річний вінгер демонструє феноменальну статистику: у 45-ти матчах за "Барселону" він забив 24 голи та віддав 18 асистів.

Каталонці впевнено очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, набравши 82 очки у 32-х турах. Вони випереджають найближчого переслідувача – мадридський "Реал" на 9 пунктів.