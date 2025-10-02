ua en ru
"Моя людина": переможниця "Холостяка" показалася з коханим і вразила зізнанням

Четвер 02 жовтня 2025 22:11
UA EN RU
"Моя людина": переможниця "Холостяка" показалася з коханим і вразила зізнанням Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Поліна Іваненко

Переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь розчулила фанів новими фото зі своїм обранцем, якого вона раніше старанно приховувала. Блогерка та її коханий, як вважають коментатори, вже за крок від весілля.

Як повідомляє РБК-Україна, на своїй сторінці в Instagram Інна показалася з бойфрендом та розповіла, які у них стосунки.

Як виглядає коханий Бєлєнь

На романтичних фото Інна та її обранець Іван позували не лише вдвох. Нещодавно фіналістка "Холостяка" та її коханий завели песика, а тому він також був в кадрі.

А в описі під чуттєвими світлинами Інна поділилася зізнанням про свого обранця.

"Ти мене знаєш. Ти знаєш, що я злюка, коли голодна. Ти знаєш, що я соня, тому встаєш раніше і береш собаку, щоб я могла виспатися. Ти знаєш, що я параноїк, і ти не втомлюєшся мене заспокоювати. Ти знаєш, що коли вибухи - мене треба обіймати, і ти це робиш. Ти знаєш, що я псих, коли програю тобі, але тебе це тільки смішить. Ти знаєш, що я аварійна, але ти мене все одно любиш", - написала Бєлєнь.

"А я знаю, що ти - моя людина. Моя опора. Мій дім. Моє "завтра буде добре". Ти - той, хто бере мої тріщинки й складає мене в цілість. Ти - той, хто знає мене по-справжньому, і все одно вибирає мене. І я щаслива, що ми - це ми", - додала вона.

Інна Бєлєнь та її бойфренд (фото: instagram.com/innka_belen)

У коментарях фани написали:

  • "Дуже зворушливі слова! Будьте щасливі, це велике щастя зустріти свою людину!"
  • "Дуже красиві! Інна, вам личить бути щасливою"
  • "Інна, Ви аж світитесь! От що значить правильний чоловік поряд. Неймовірно красиві!"
  • "Ви дуже гарна пара. Прям пасуєте один одному. Щастя вам"
  • "Безмежна краса та ніжність".

Окрім цього, юзери пишуть, що вже чекають на весілля пари. Сама Інна відреагувала на ці коментарі без слів, лише залишила емодзі-посмішку.

