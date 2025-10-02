"Мой человек": победительница "Холостяка" показалась с любимым и поразила признанием

Победительница "Холостяка" Инна Белень умилила фанов новыми фото со своим избранником, которого она ранее старательно скрывала. Блогерша и ее возлюбленный, как считают комментаторы, уже в шаге от свадьбы.

Как сообщает РБК-Украина , на своей странице в Instagram Инна показалась с бойфрендом и рассказала, какие у них отношения.

Как выглядит любимый Белень

На романтических фото Инна и ее избранник Иван позировали не только вдвоем. Недавно финалистка "Холостяка" и ее возлюбленный завели собаку, а потому она также была в кадре.

А в описании под чувственными фотографиями Инна поделилась признанием о своем избраннике.

"Ты меня знаешь. Ты знаешь, что я злюка, когда голодная. Ты знаешь, что я соня, поэтому встаешь раньше и берешь собаку, чтобы я могла выспаться. Ты знаешь, что я параноик, и ты не устаешь меня успокаивать. Ты знаешь, что когда взрывы - меня надо обнимать, и ты это делаешь. Ты знаешь, что я псих, когда проигрываю тебе, но тебя это только смешит. Ты знаешь, что я аварийная, но ты меня все равно любишь", - написала Белень.

"А я знаю, что ты - мой человек. Моя опора. Мой дом. Мое "завтра будет хорошо". Ты - тот, кто берет мои трещинки и складывает меня в целостность. Ты - тот, кто знает меня по-настоящему, и все равно выбирает меня. И я счастлива, что мы - это мы", - добавила она.

Инна Белень и ее бойфренд (фото: instagram.com/innka_belen)

В комментариях фаны написали:

"Очень трогательные слова! Будьте счастливы, это большое счастье встретить своего человека!"

"Очень красивые! Инна, вам подобает быть счастливой"

"Инна, Вы аж светитесь! Вот что значит правильный человек рядом. Невероятно красивые!"

"Вы очень красивая пара. Прям подходите друг другу. Счастья вам"

"Безграничная красота и нежность".

Кроме этого, пользователи пишут, что уже ждут свадьбы пары. Сама Инна отреагировала на эти комментарии без слов, лишь оставила эмодзи-улыбку.