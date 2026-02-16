MONATIK змінився до невпізнаваності? У мережі обговорюють "нове обличчя" співака

Український співак Дмитро Монатік опинився в центрі активних обговорень після свого концерту в Одесі. Відео з виступу швидко поширилися соцмережами, а користувачі звернули увагу не лише на шоу, а й на зовнішність артиста.
На сцені виконавець з’явився в оновленому образі. Співак обрав чорний оверсайз-комплект: вільну сорочку з короткими рукавами та широкі шорти складного крою.
Доповнила лук нова зачіска - артист відростив волосся, що помітно змінило його звичний сценічний стиль.
Втім, найбільше дискусій викликало не вбрання, а зовнішність виконавця. Частина користувачів відреагувала критично, жартома порівнюючи його з іншими артистами та навіть персонажами мультфільмів.
Інші ж стали на захист співака, наголошуючи, що експерименти зі стилем - це природна річ для творчої людини.
Окрему хвилю коментарів спричинили припущення щодо так званого "нового обличчя" Монатіка.
Дехто вважає, що співак просто змінився через коливання ваги. Інші ж припустили, що артист може мати проблеми зі здоров’ям.
Водночас авторка Telegram-каналу Harley Quenn висловила думку, що співак міг вдатися до ботулінотерапії.
За її словами, застосування таких ін’єкцій призводить до розслаблення м’язів обличчя та допомагає розгладити зморшки, що може змінювати міміку.
Сам Дмитро Монатік наразі публічно не коментував чутки та дискусії довкола свого нового іміджу.
Попри обговорення зовнішності, шанувальники зазначають, що концерт в Одесі відбувся з аншлагом, а артист традиційно виконав свої головні хіти.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: TikTok-акаунт Марії Сокол, Telegram-канал Harley Quenn.