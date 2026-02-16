UA

MONATIK змінився до невпізнаваності? У мережі обговорюють "нове обличчя" співака

MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Дмитро Монатік опинився в центрі активних обговорень після свого концерту в Одесі. Відео з виступу швидко поширилися соцмережами, а користувачі звернули увагу не лише на шоу, а й на зовнішність артиста.

Детальніше про це дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

У мережі обговорюють новий імідж MONATIK

На сцені виконавець з’явився в оновленому образі. Співак обрав чорний оверсайз-комплект: вільну сорочку з короткими рукавами та широкі шорти складного крою.

Доповнила лук нова зачіска - артист відростив волосся, що помітно змінило його звичний сценічний стиль.

Втім, найбільше дискусій викликало не вбрання, а зовнішність виконавця. Частина користувачів відреагувала критично, жартома порівнюючи його з іншими артистами та навіть персонажами мультфільмів.

@veronika.lulu #монатік #монатик @Dmytro Monatik оригинальный звук - Veronika.Lu

Інші ж стали на захист співака, наголошуючи, що експерименти зі стилем - це природна річ для творчої людини.

Окрему хвилю коментарів спричинили припущення щодо так званого "нового обличчя" Монатіка.

Дехто вважає, що співак просто змінився через коливання ваги. Інші ж припустили, що артист може мати проблеми зі здоров’ям.

У мережі обговорюють зміни у зовнішності Монатіка (скріншот)

  • Вони з Коляденком рідні брати?
  • Такий прикольний чоловікок, схожий на Карлсона, але співає класно
  • Що з ним сталося?
  • Хто стиліст?
  • Можливо людина хворіє… ніхто не задумався?
  • Не судіть людину по зовнішній. Він дуже добра людина, а це все можна змінити

Водночас авторка Telegram-каналу Harley Quenn висловила думку, що співак міг вдатися до ботулінотерапії.

За її словами, застосування таких ін’єкцій призводить до розслаблення м’язів обличчя та допомагає розгладити зморшки, що може змінювати міміку.

У мережі обговорюють зміни у зовнішності Монатіка (скріншот)

Сам Дмитро Монатік наразі публічно не коментував чутки та дискусії довкола свого нового іміджу.

Попри обговорення зовнішності, шанувальники зазначають, що концерт в Одесі відбувся з аншлагом, а артист традиційно виконав свої головні хіти.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: TikTok-акаунт Марії Сокол, Telegram-канал Harley Quenn.

Дмитрий МонатикЗірки шоу-бізнесуПластична операція