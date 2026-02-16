MONATIK изменился до неузнаваемости? В сети обсуждают "новое лицо" певца

Украинский певец Дмитрий Монатик оказался в центре активных обсуждений после своего концерта в Одессе. Видео с выступления быстро распространились по соцсетям, а пользователи обратили внимание не только на шоу, но и на внешность артиста.
На сцене исполнитель появился в обновленном образе. Певец выбрал черный оверсайз-комплект: свободную рубашку с короткими рукавами и широкие шорты сложного кроя.
Дополнила лук новая прическа - артист отрастил волосы, что заметно изменило его привычный сценический стиль.
Впрочем, больше всего дискуссий вызвал не наряд, а внешность исполнителя. Часть пользователей отреагировала критически, в шутку сравнивая его с другими артистами и даже персонажами мультфильмов.
Другие же стали на защиту певца, подчеркивая, что эксперименты со стилем - это естественная вещь для творческого человека.
Отдельную волну комментариев вызвали предположения относительно так называемого "нового лица" Монатика.
Некоторые считают, что певец просто изменился из-за колебаний веса. Другие же предположили, что артист может иметь проблемы со здоровьем.
В то же время автор Telegram-канала Harley Quenn высказала мнение, что певец мог прибегнуть к ботулинотерапии.
По ее словам, применение таких инъекций приводит к расслаблению мышц лица и помогает разгладить морщины, что может менять мимику.
Сам Дмитрий Монатик пока публично не комментировал слухи и дискуссии вокруг своего нового имиджа.
Несмотря на обсуждение внешности, поклонники отмечают, что концерт в Одессе состоялся с аншлагом, а артист традиционно исполнил свои главные хиты.
При написании материала использовались следующие источники: TikTok-аккаунт Марии Сокол, Telegram-канал Harley Quenn.