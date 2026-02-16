RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

MONATIK изменился до неузнаваемости? В сети обсуждают "новое лицо" певца

MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Дмитрий Монатик оказался в центре активных обсуждений после своего концерта в Одессе. Видео с выступления быстро распространились по соцсетям, а пользователи обратили внимание не только на шоу, но и на внешность артиста.

Подробнее об этом узнайте в материале на РБК-Украина.

В сети обсуждают новый имидж MONATIK

На сцене исполнитель появился в обновленном образе. Певец выбрал черный оверсайз-комплект: свободную рубашку с короткими рукавами и широкие шорты сложного кроя.

Дополнила лук новая прическа - артист отрастил волосы, что заметно изменило его привычный сценический стиль.

Впрочем, больше всего дискуссий вызвал не наряд, а внешность исполнителя. Часть пользователей отреагировала критически, в шутку сравнивая его с другими артистами и даже персонажами мультфильмов.

@veronika.lulu #монатик #монатик @Dmytro Monatik оригинальный звук - Veronika.Lu

Другие же стали на защиту певца, подчеркивая, что эксперименты со стилем - это естественная вещь для творческого человека.

Отдельную волну комментариев вызвали предположения относительно так называемого "нового лица" Монатика.

Некоторые считают, что певец просто изменился из-за колебаний веса. Другие же предположили, что артист может иметь проблемы со здоровьем.

В сети обсуждают изменения во внешности Монатика (скриншот)

  • Вони з Коляденко рідні брати?
  • Такий прикольний чоловікок, схожий на Карлсона, але співає класно
  • Що з ним сталося?
  • Хто стиліст?
  • Можливо людина хворіє… ніхто не задумався?
  • Не судіть людину по зовнішній. Він дуже добра людина, а це все можна змінити

В то же время автор Telegram-канала Harley Quenn высказала мнение, что певец мог прибегнуть к ботулинотерапии.

По ее словам, применение таких инъекций приводит к расслаблению мышц лица и помогает разгладить морщины, что может менять мимику.

В сети обсуждают изменения во внешности Монатика (скриншот)

Сам Дмитрий Монатик пока публично не комментировал слухи и дискуссии вокруг своего нового имиджа.

Несмотря на обсуждение внешности, поклонники отмечают, что концерт в Одессе состоялся с аншлагом, а артист традиционно исполнил свои главные хиты.

При написании материала использовались следующие источники: TikTok-аккаунт Марии Сокол, Telegram-канал Harley Quenn.

