ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Молодіжна збірна України зазнала першої поразки у відборі Євро-2027

Вівторок 14 жовтня 2025 20:52
UA EN RU
Молодіжна збірна України зазнала першої поразки у відборі Євро-2027 Фото: Артем Степанов мав шанси, але не забив (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Молодіжна збірна України (U-21) провела третій поєдинок кваліфікації Євро-2027. Підопічні Унаї Мельгоси на виїзди протистояли команді Хорватії.

Про те, як пройшов поєдинок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Євро-2027 U-21, кваліфікація

Хорватія U-21 – Україна U-21 – 1:0

Голи: Гргіч, 53

Як пройшов матч

Хорвати розглядалися, як фаворити протистояння, але такої ігрової переваги господарів, напевно, ніхто не очікував.

Вже у першому вони буквально притиснули "синьо-жовтих" до воріт і мали 3-4 реальних шанси забити. Українській команді явно щастило.

Щодо гри "синьо-жовтих" в атаці – вона явно не клеїлась. Більш-менш перспективний момент мав на 34-й хвилині Степанов, після того, як голкіпер господарів Сіліч помилився на виході. Втім, нападник "Нюрнберга" не очікував такого подарунку і поки думав, що робити, захисники розрядили ситуацію.

На перерву суперники пішли за нулів на табло. І це, з огляду на події тайму, був дуже позитивний результат для українців.

Але гол, що назрівав протягом перших 45 хвилин, став реальністю вже на початку другого тайму. На 53-й хвилині Вушковіч виконував штрафний: м'яч влучив у стійку та відлетів до Гргіча, який забив вже у пусті ворота.

Хорватія продовжувала натиск, але ближче до кінця гри шанси зрівняти рахунок стали з'являтися і в України.

На 65-й хвилині Степанов вирвався майже сам на сам з воротарем, але влучив у стійку. Згодом Михавко після подачі зі штрафного небезпечно пробив головою – голкіпер господарів зреагував.

Проте про штурм воріт суперників на останніх хвилинах не йшлося. Молоді хорвати грамотно вели гру, не даючи українцям зпнадто активно атакувати, та довели матч до потрібного їм результату.

Турнірна ситуація

Паралельно з грою в Хорватії, в нашій групі проходив ще один матч: Угорщини на своєму полі зіграла внічию з Туреччиною – 1:1.

Цей результат дозволив Туреччині з 5-ма очками очолити групу. Хорватія та Україна мають по 4 пункти, але в балканців на одну гру менше.

Турнірна таблиця групи Н

  1. Туреччина – 5 очок (3 матчі), м'ячі – 4:2
  2. Хорватія – 4 (2), 2:1
  3. Україна – 4 (3), 7:4
  4. Угорщина – 3 (3), 5:5
  5. Литва – 1 (3), 1:7

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть 14 листопада в Туреччині. Це буде останній поєдинок нашої команди в 2025 році. Відбірна компанія відновиться у березні 2026-го.

Раніше ми писали, що Руслан Маліновський вирахував, скільки очок потрібно Україні для виходу на ЧС-2026.

Також читайте про те, як друга найменша країна пробилась на ЧС-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Труханова, Царьова та Полуніна позбавили громадянства України, - джерела
Труханова, Царьова та Полуніна позбавили громадянства України, - джерела
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить