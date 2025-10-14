Молодіжна збірна України зазнала першої поразки у відборі Євро-2027

Про те, як пройшов поєдинок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА .

Євро-2027 U-21, кваліфікація

Хорватія U-21 – Україна U-21 – 1:0

Голи: Гргіч, 53

Як пройшов матч

Хорвати розглядалися, як фаворити протистояння, але такої ігрової переваги господарів, напевно, ніхто не очікував.

Вже у першому вони буквально притиснули "синьо-жовтих" до воріт і мали 3-4 реальних шанси забити. Українській команді явно щастило.

Щодо гри "синьо-жовтих" в атаці – вона явно не клеїлась. Більш-менш перспективний момент мав на 34-й хвилині Степанов, після того, як голкіпер господарів Сіліч помилився на виході. Втім, нападник "Нюрнберга" не очікував такого подарунку і поки думав, що робити, захисники розрядили ситуацію.

На перерву суперники пішли за нулів на табло. І це, з огляду на події тайму, був дуже позитивний результат для українців.

Але гол, що назрівав протягом перших 45 хвилин, став реальністю вже на початку другого тайму. На 53-й хвилині Вушковіч виконував штрафний: м'яч влучив у стійку та відлетів до Гргіча, який забив вже у пусті ворота.

Хорватія продовжувала натиск, але ближче до кінця гри шанси зрівняти рахунок стали з'являтися і в України.

На 65-й хвилині Степанов вирвався майже сам на сам з воротарем, але влучив у стійку. Згодом Михавко після подачі зі штрафного небезпечно пробив головою – голкіпер господарів зреагував.

Проте про штурм воріт суперників на останніх хвилинах не йшлося. Молоді хорвати грамотно вели гру, не даючи українцям зпнадто активно атакувати, та довели матч до потрібного їм результату.

Турнірна ситуація

Паралельно з грою в Хорватії, в нашій групі проходив ще один матч: Угорщини на своєму полі зіграла внічию з Туреччиною – 1:1.

Цей результат дозволив Туреччині з 5-ма очками очолити групу. Хорватія та Україна мають по 4 пункти, але в балканців на одну гру менше.

Турнірна таблиця групи Н

Туреччина – 5 очок (3 матчі), м'ячі – 4:2 Хорватія – 4 (2), 2:1 Україна – 4 (3), 7:4 Угорщина – 3 (3), 5:5 Литва – 1 (3), 1:7

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть 14 листопада в Туреччині. Це буде останній поєдинок нашої команди в 2025 році. Відбірна компанія відновиться у березні 2026-го.