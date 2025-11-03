Могилевська та Козловський пристрасно поцілувались під час концерту: мережа вибухнула реакціями

1 та 2 листопада Могилевська дала свої ювілейні концерти у Палаці "Україна".

Разом із нею виступив Віталій Козловський - артисти виконали дуетом пісню "Відправила Message", під час якої й стався той самий неочікуваний поцілунок.

Наталія Могилевська та Віталій Козловський (скріншот)

Відео моменту швидко з’явилося у TikTok на сторінці користувача yarik_voloshin і одразу ж зібрало десятки тисяч переглядів.

Глядачі не лише активно обговорюють артистизм дуету, а й дивуються такій близькості, адже Козловський має дружину та дитину, як і Могилевська, неодноразово зізнавалася, що зараз щаслива у стосунках.

Через це дехто сприйняв поцілунок неоднозначно: одні назвали його частиною шоу, інші - "занадто щирим моментом".

У нього ж дружина і дитина є

А це до чого було? Трохи дивно виглядає

Навіщо це. Могилевська просто впала в очах....

Мабуть, за це їм дуже не погану суму заплатили, щоб дали згоду їх другі половинки та за осуд людей…

Та шо ви розкудахтались? Це ВИСТАВА, МИСТЕЦТВО, ЕМОЦІЇ, ДРАЙВ. Не подобається - не дивитися, просто жах скільки душнів закомплексованих!

Коли виплатив кредити - тобі можна все!

Після виступу Віталій Козловський поділився зворушливими словами про народну артистку України, висловивши щиру подяку за її творчість і натхнення.

"Ми заслуговуємо таке бачити й чути, бо в нас є вона - наша Легенда Олексіївна або просто - Наталка Легенда. Скільки в тобі життя і любові до людей, до своєї справи. Така органічна, мудра, глибока, своя. Ти показуєш дуже високий рівень!", - написав Віталій.

Все почалося з "Шансу"

Історія дружби та творчого зв’язку між Могилевською та Козловським бере початок ще з часів популярного телепроєкту "Шанс".

Саме там Віталій став першим переможцем шоу, якому пообіцяли продюсування та зйомку кліпу.

"Минуло два роки і цій бідній дитині (Козловському, - прим. ред.) із балету, він був танцівник, такий класний талановитий хлопчик, нічого не зняли. Одного разу я прийшла й поставила ультиматум. Сказала: "Я не можу бути вагітною й нічого не народити. Ми повинні йому зняти кліп, або більше не працюю в програмі "Шанс". І от так з'явився його перший кліп 'Шекспір", - ділилася виконавиця.

Наталія Могилевська та Віталій Козловський (скріншот)

Сам же Віталій не раз говорив, що вважає Могилевську своєю "рідною душею", яка глибоко вплинула на його життя.

"Я з нею переживав різні моменти: моменти злету й моменти застою. Дивився, як Наталя дивиться й реагує на ці різні періоди, виходить із них", - згадує співак.

Козловський не приховує, що між ними траплялися й буремні періоди - емоційні суперечки та примирення, адже обидва артисти надзвичайно темпераментні.

Він також зізнавався, що довгий час комплексував перед Могилевською, дивлячись на неї як на справжню суперзірку.