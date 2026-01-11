UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Могилевська показала, як із чоловіком та доньками проводить зимову відпустку на Тенеріфе (відео)

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася сімейними кадрами з відпустки за кордоном. Разом із чоловіком та доньками артистка проводить зимові канікули на іспанському острові Тенеріфе, де родина знайомиться з Атлантичним океаном.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавиці.

Знаменитість поділилася кадрами з перших днів сімейної подорожі.

Співачка опублікувала фото й відео з прогулянок містом, відпочинку біля океану та часу, проведеного з дітьми на майданчиках.

За словами артистки, перший ранок на курорті родина вирішила присвятити знайомству з узбережжям і вирушила на пошуки пляжу.

Дорогою до узбережжя сім’я натрапила на дитячий майданчик, повз який не змогла пройти молодша донька Софійка.

Наталія Могилевська показала кадри з відпочинку на Тенеріфе (скріншот)

Згодом родина все ж дісталася океану - хоч пляж виявився кам’янистим, це не завадило відпочинку.

Доньки співачки із задоволенням погралися у воді Атлантичного океану.

"Наш перший ранок на океані. Пішли шукати пляж. Знайшли поки що дитячий майданчик і дикий пляж з камінням", - написала Могилевська.

Наталія Могилевська показала кадри з відпочинку на Тенеріфе (скріншот)

До слова, раніше Могилевська пояснювала, чому вирішила вирушити на відпочинок саме з дітьми.

За словами Могилевської, для родини ця поїздка має особливе значення, адже доньки вперше побачать океан.

"Їдемо з дітьми на відпочинок. Вперше побачимо океан. Діти нарешті зможуть насолодитися безтурботним дитинством, побачити світ, справжні пальми й величезний аквапарк. Саме заради цих емоцій ця подорож варта довгої дороги. Далі буде… якщо вам цікаво подивитися події нашої подорожі", - написала співачка.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Наталя МогилевськаЗірки шоу-бізнесуДіти