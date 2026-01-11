Могилевська показала, як із чоловіком та доньками проводить зимову відпустку на Тенеріфе (відео)

Знаменитість поділилася кадрами з перших днів сімейної подорожі.

Співачка опублікувала фото й відео з прогулянок містом, відпочинку біля океану та часу, проведеного з дітьми на майданчиках.

За словами артистки, перший ранок на курорті родина вирішила присвятити знайомству з узбережжям і вирушила на пошуки пляжу.

Дорогою до узбережжя сім’я натрапила на дитячий майданчик, повз який не змогла пройти молодша донька Софійка.

Наталія Могилевська показала кадри з відпочинку на Тенеріфе (скріншот)

Згодом родина все ж дісталася океану - хоч пляж виявився кам’янистим, це не завадило відпочинку.

Доньки співачки із задоволенням погралися у воді Атлантичного океану.

"Наш перший ранок на океані. Пішли шукати пляж. Знайшли поки що дитячий майданчик і дикий пляж з камінням", - написала Могилевська.

До слова, раніше Могилевська пояснювала, чому вирішила вирушити на відпочинок саме з дітьми.

За словами Могилевської, для родини ця поїздка має особливе значення, адже доньки вперше побачать океан.

"Їдемо з дітьми на відпочинок. Вперше побачимо океан. Діти нарешті зможуть насолодитися безтурботним дитинством, побачити світ, справжні пальми й величезний аквапарк. Саме заради цих емоцій ця подорож варта довгої дороги. Далі буде… якщо вам цікаво подивитися події нашої подорожі", - написала співачка.