Мільйони за Бруніньйо. "Шахтар" включився в боротьбу за бразильського вінгера: що відомо

Мільйони євро та бонуси

За даними інсайдера, "гірники" підготували офіційний запит щодо вінгера "Атлетіко Паранаенсе" Бруніньйо, якого на батьківщині вже встигли охрестити новою перлиною тамтешнього футболу.

Український клуб уже сформував фінансову пропозицію, щоб переконати керівництво "Урагану" відпустити таланта. "Шахтар" готовий викласти за 17-річного гравця:

7 мільйонів євро – гарантована сума платежу;

3 мільйони євро – додаткові бонуси за досягнення гравця.

За іншими даними, сума фіксованої частини може сягати навіть 8 мільйонів євро. Проте бразильська сторона наразі не поспішає на схвальну відповідь: в "Атлетіко" розраховують виручити за свого вихованця значно більшу суму, враховуючи високий попит на юнака в Європі.

Що відомо про Бруніньйо

17-річний Бруно Брага (або Бруніньйо) – класичний бразильський вінгер, здатний закрити обидва фланги атаки. Попри юний вік, він уже встиг продемонструвати високу результативність на рівні дорослих.

У складі першої команди "Атлетіко Паранаенсе" він провів сім матчів у чемпіонаті штату Парана, забивши три голи. Крім того, на його рахунку два забиті м'ячі у двох зустрічах за збірну Бразилії U-20.

Важливий нюанс: навіть якщо клуби домовляться про трансфер найближчим часом, приєднатися до команди Арди Турана гравець зможе лише у другій половині року. Згідно з правилами, перехід гравця за межі Бразилії можливий лише після досягнення повноліття, яке Бруніньйо святкуватиме 16 серпня.

Бразильський вектор "Шахтаря"

Якщо перехід відбудеться, Бруніньйо може стати вже 13-м бразильцем у нинішньому складі донеччан.

Наразі "гірники" ведуть запеклу боротьбу за чемпіонство в УПЛ, утримуючи другу позицію, та паралельно готуються до чвертьфінальних битв у Лізі конференцій проти нідерландського АЗ.