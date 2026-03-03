ua en ru
Михайлюк розриває НБА після паузи: українець видав найкращий матч за місяць проти чемпіонів

Вівторок 03 березня 2026 09:50
UA EN RU
Михайлюк розриває НБА після паузи: українець видав найкращий матч за місяць проти чемпіонів Святослав Михайлюк (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Український захисник "Юта Джаз" Святослав Михайлюк продемонстрував яскраву гру в регулярному чемпіонаті НБА. Попри зусилля нашого легіонера, "джазмени" поступилися "Денвер Наггетс" у напруженому протистоянні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Повернення після паузи та ефективність на паркеті

Пропустивши попередню зустріч проти "Нью-Орлеана", Святослав Михайлюк повернувся до ротації "Юти".

У грі з "Денвером" українець розпочав виступ з лави запасних, з'явившись на майданчику під завісу стартової чверті.

Загалом захисник відіграв 26 хвилин, ставши одним із найбільш корисних гравців своєї команди.

Михайлюк продемонстрував високу якість дальніх кидків: з п'яти реалізованих спроб з гри чотири виявилися триочковими. Ще один пункт баскетболіст додав з лінії штрафних кидків.

Окрім 15 набраних очок, Святослав записав до свого активу 3 підбирання, 2 асисти та 1 перехоплення.

Показник плюс-мінус українця склав "+5" - це означає, що за його перебування на паркеті "Юта" перегравала суперника.

Статистичні здобутки сезону

Результат у 15 очок став для Михайлюка найкращим показником за останній місяць.

Востаннє вищу результативність він демонстрував ще на початку лютого у грі проти "Індіани" (18 очок).

Загалом у поточному сезоні 2025/26 особистий рекорд гравця залишається на позначці 28 очок, які він набрав у листопаді в кошик "Детройта".

Топ-5 найрезультативніших ігор Михайлюка в сезоні:

  • 28 очок - "Детройт" (6 листопада);
  • 23 очки - "Орландо" (21 грудня);
  • 20 очок - "Індіана" (12 листопада);
  • 18 очок - "Індіана" (4 лютого);
  • 15 очок - "Денвер" (3 березня).

Наразі середня результативність українця становить 9 очок за матч. Із 47 поєдинків у сезоні Святослав 41 раз виходив у стартовій п'ятірці.

Криза "Юти Джаз" у конференції

Незважаючи на індивідуальні досягнення Михайлюка, "Юта" поступилася "Наггетс" з рахунком 125:128. Ця невдача подовжила серію поразок команди до шести матчів поспіль.

Колектив продовжує перебувати в нижній частині таблиці Західної конференції, займаючи 14-ту позицію.

Наступний шанс перервати невдалу серію команда матиме 5 березня в домашньому матчі проти "Філадельфії 76ерс".

Раніше ми розповіли, як Лень з "Реалом" програв драматичний фінал Кубка Іспанії.

Україна НБА Баскетбол
