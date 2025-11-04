Михайлюк допоміг "Юті" зупинити серію поразок: драматична перемога над "Бостоном"

Ключовий камбек після невдалого старту

Після двох чвертей "Юта" поступалася на десять очок (36:46), але в третій десятихвилинці змогла змінити хід поєдинку.

Завдяки серії влучних кидків господарі скоротили відставання і навіть вийшли вперед на два очки. В останній чверті, попри спроби "Бостона" вирвати перемогу, команда Михайлюка втримала мінімальну перевагу та святкувала успіх.

Статистика Михайлюка

Святослав Михайлюк провів на паркеті 29 хвилин 21 секунду. За цей час він набрав дев’ять очок, зробив шість підбирань і одну результативну передачу.

Українець реалізував один триочковий із восьми спроб - це найнижчий показник із квітня 2025 року, коли він ще виступав за "Бостон".

Шлях українця в НБА

Нагадаємо, саме у складі "Бостона" Михайлюк став другим українським чемпіоном НБА, здобувши титул у сезоні 2023/24.

Після переможного року він перейшов до "Юти", де нині є стабільним гравцем ротації та регулярно виходить у старті.

Поточне становище та наступний матч

Після семи ігор "Юта Джаз" посідає 11-те місце в Західній конференції з трьома перемогами. Наступний матч команда проведе у ніч на четвер, 6 листопада, проти "Детройт Пістонс".