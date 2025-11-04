Михайлюк допоміг "Юті" зупинити серію поразок: драматична перемога над "Бостоном"

Український баскетболіст Святослав Михайлюк допоміг "Юті Джаз" обіграти "Бостон Селтікс" у матчі НБА з рахунком 105:103, зупинивши серію з трьох поразок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Після двох чвертей "Юта" поступалася на десять очок (36:46), але в третій десятихвилинці змогла змінити хід поєдинку.
Завдяки серії влучних кидків господарі скоротили відставання і навіть вийшли вперед на два очки. В останній чверті, попри спроби "Бостона" вирвати перемогу, команда Михайлюка втримала мінімальну перевагу та святкувала успіх.
Святослав Михайлюк провів на паркеті 29 хвилин 21 секунду. За цей час він набрав дев’ять очок, зробив шість підбирань і одну результативну передачу.
Українець реалізував один триочковий із восьми спроб - це найнижчий показник із квітня 2025 року, коли він ще виступав за "Бостон".
Нагадаємо, саме у складі "Бостона" Михайлюк став другим українським чемпіоном НБА, здобувши титул у сезоні 2023/24.
Після переможного року він перейшов до "Юти", де нині є стабільним гравцем ротації та регулярно виходить у старті.
Після семи ігор "Юта Джаз" посідає 11-те місце в Західній конференції з трьома перемогами. Наступний матч команда проведе у ніч на четвер, 6 листопада, проти "Детройт Пістонс".
