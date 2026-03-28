"Ми захищаємося": очільник світового біатлону розповів в Україні про юридичну війну з росіянами

Юридичне протистояння в CAS

За словами Даліна, IBU наразі перебуває у стані активного правового протистояння з російською стороною. Агресор намагається оскаржити свою ізоляцію у Спортивному арбітражному суді (CAS), проте міжнародна федерація готується відстоювати свої рішення.

"Росіяни протестують у CAS. У нас є опозиція, ми захищаємося. Побачимо, що буде. Гадаю, що через кілька місяців відбудеться слухання", - наголосив Далін.

Він також додав, що позиція організації залишається незмінною: доки триває війна, повернення російських та білоруських атлетів до змагань під егідою IBU не розглядається.

Особлива місія в Буковелі

Візит Даліна має важливу символічну складову. Президент IBU прибув до України, щоб особисто вручити чоловічій збірній срібні нагороди чемпіонату світу-2011.

Ці медалі були перерозподілені на користь наших спортсменів лише зараз – внаслідок масштабного допінгового скандалу в російській команді, який призвів до анулювання результатів агресора через 15 років. Заслужене "срібло" отримали Олександр Біланенко, Андрій Дериземля, Сергій Семенов та Сергій Седнєв.

Функціонер також позитивно оцінив проведення національної першості на домашній арені, назвавши це потужним сигналом стійкості українського біатлону.