"Мы защищаемся": глава мирового биатлона рассказал в Украине о юридической войне с россиянами

Юридическое противостояние в CAS

По словам Далина, IBU сейчас находится в состоянии активного правового противостояния с российской стороной. Агрессор пытается обжаловать свою изоляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако международная федерация готовится отстаивать свои решения.

"Россияне протестуют в CAS. У нас есть оппозиция, мы защищаемся. Посмотрим, что будет. Думаю, что через несколько месяцев состоится слушание", - подчеркнул Далин.

Он также добавил, что позиция организации остается неизменной: пока идет война, возвращение российских и белорусских атлетов к соревнованиям под эгидой IBU не рассматривается.

Особая миссия в Буковеле

Визит Далина имеет важную символическую составляющую. Президент IBU прибыл в Украину, чтобы лично вручить мужской сборной серебряные награды чемпионата мира-2011.

Эти медали были перераспределены в пользу наших спортсменов только сейчас - вследствие масштабного допингового скандала в российской команде, который привел к аннулированию результатов агрессора через 15 лет. Заслуженное "серебро" получили Александр Биланенко, Андрей Дериземля, Сергей Семенов и Сергей Седнев.

Функционер также положительно оценил проведение национального первенства на домашней арене, назвав это мощным сигналом стойкости украинского биатлона.