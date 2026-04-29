"Ми не вороги". Мішина заговорила про Еллерта і другу дитину

Що сказала Мішина про особисте життя

Акторка, яка виховує сина-підлітка, відповіла, чи наважиться тимчасово полишити кар'єру у випадку появи другої дитини.

"Так, звісно, без проблем. Я дуже хочу другу дитину. Звісно, ми оберемо момент нашого життя", - поділилася вона.

Ксенія не стала розкривати, чи почувається зараз закоханою, але дала зрозуміти, що ходить на побачення і відкрита до почуттів.

"Я не розмовляю на особисті теми, але коли вийду заміж, обов'язково скажу. Звісно, ходжу на побачення. Я відкрита до цього, але поки що не відкриваю подробиць", - розповіла вона.

Акторка пояснила, що прагне тримати особисте життя подалі від уваги публіки, адже вже мала такий досвід в минулому.

"Колись ухвалила рішення, що це буде моя історія, до якої ніхто не матиме стосунку чи впливу. У мене вже був досвід побудови стосунків в публічному полі. А зараз це залишиться тільки для мене", - з посмішкою сказала вона.

Мішина мріє про другу дитину (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Чи підтримує зв'язок з Еллертом

Відповіла Ксенія і на питання про колишнього коханого, якого обрала під час участі в шоу "Холостячка". Пара публічно розірвала стосунки влітку 2021 року, але потім періодично відновлювала зв'язок.

За словами акторки, ворожнечі між ними немає. Іноді вони контактували.

"Ми спілкувалися, так. Це просо так. Я не скажу, що ми друзі, але були моменти, коли ми могли запитати, як справи. Ми з ним не вороги", - поділилася вона.



Де зараз Еллерт

Нагадаємо, влітку 2022-го Олександр покинув Україну. Він емігрував до США, де продовжив розвивати кар'єру гумориста.

Раніше його критикували за виїзд під час повномасштабної війни. Втім, він заявляав, що виїхав "за усіма нормами законодавства під час військового стану" і навіть двічі повертався в Україну - в липні та грудні того ж року.