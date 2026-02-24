"Ми з вами зараз": Стівен Кінг записав емоційне звернення на підтримку України

Так, у своєму зверненні Стівен Кінг підкреслив, що й надалі підтримує Україну та її народ.

Він також додав, що американці не залишають українців наодинці з війною.

"Привіт, це Стівень Кінг. Ми були з вами чотири роки тому - ми з вами зараз. Слава Україні! Будьте сильними", - наголосив письменник.

Позиція Стівена Кінга щодо війни Росії проти України

Від початку повномасштабного вторгнення письменник неодноразово публічно висловлював солідарність з Україною та її громадянами.

Кінг відкрито висміював спроби Кремля залякати українців військовим наступом, а також відмовився співпрацювати з російськими видавництвами.

Крім того, він заборонив продаж своїх книг у Росії та неодноразово підтримував успіхи українських військових під час контрнаступу, наголошуючи на мужності ЗСУ.

Тоді ж письменник публічно вигукнув: "Слава Україні!".

Стівен Кінг (фото: Getty Images)

Окрім цього, автор звертався до російської влади від імені світової спільноти та прямо закликав країну-агресора "забиратися геть з України".

Саму війну він називає безглуздим кровопролиттям, а Володимира Путіна - політиком, якому давно варто залишити свою посаду, щоб світ, за його словами, міг "зітхнути із полегшенням".

Також Кінг неодноразово наголошував, що дії Росії проти України не можна називати війною, адже, на його думку, це справжній тероризм.