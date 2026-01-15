"Ми уявляємо найгірше". Біатлоністка з Гренландії – про заяви Трампа та паралелі з Україною

"Налякані і дуже злі"

Про свої відчуття 25-річна спортсменка розповіла під час етапу Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдингу, де вона виступає разом з братом Сондре Слеттмарком.

"Це жахливо. Ми уявляємо найгірший сценарій. Моя тітка не може спати ночами, а мама вчора просто розплакалася, бо їй дуже страшно", - розповіла Слеттмарк.

Спортсменка наголосила, що не займається політикою, однак ігнорувати погрози на адресу її батьківщини не може.

"Я – спортсменка, а не політик. Але це неможливо не помічати. Дуже складно повністю зосередитися на тренуваннях і стартах, коли постійно думаєш про те, що відбувається вдома", - зазначила вона.

За її словами, деякі мешканці Гренландії вже замислюються про можливий від'їзд через відчуття небезпеки.

"Люди говорять, що, можливо, їм доведеться залишити Гренландію, бо вони не почуваються у безпеці. Ми налякані й дуже злі, адже так не говорять з іншими країнами і союзниками. Ми відчуваємо зневагу і сильний страх", - додала біатлоністка.

Паралелі з війною в Україні

Слеттмарк заявила, що сподівається на тиск з боку американського суспільства на Конгрес США, аби зупинити ідею захоплення Гренландії. Вона порівняла заяви Трампа з агресією Росії проти України.

На тлі того, що Росію було відсторонено від міжнародних біатлонних стартів після вторгнення в Україну у 2022 році, біатлоністка зізналася, що чула розмови про можливі аналогічні санкції щодо США у разі силового сценарію.

"Я теж про це думала. Але ми ще не на тому етапі, адже поки нічого не сталося. Якщо ж це станеться, я погоджуся, що це буде правильним рішенням", - підсумувала Слеттмарк.

Хто такі сестра і брат Слеттмарки

Укалек і Сондре Слеттмарки народилися в Нууку (інша назва – Готхоб) – столиці Гренландії. Біатлон у їхній родині – справа життя. Батько спортсменів – Ейстейн Слеттмарк, був учасником біатлонних змагань Олімпіади-2010. Мати – Уйлок Слеттмарк, є засновницею Федерації біатлону Гренландії.

Сестра і брат Слеттмарки виступають за Гренландію на етапах Кубка світу. Однак у разі кваліфікації на Олімпійські ігри-2026, представлятимуть Данію, оскільки Гренландія не є суверенною державою і не має власного Національного олімпійського комітету.

Зазначимо, що Укалек вже виступала за Данію на Олімпійських іграх-2022.