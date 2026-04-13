Мессі, Мбаппе та Маліновський: українець увійшов до топ-3 найкращих "гармат" Європи

23:10 13.04.2026 Пн
2 хв
Вище лише легенди: Руслан Маліновський встановив унікальне досягнення у топ-лігах та наздогнав Гаррі Кейна
aimg Андрій Костенко
Руслан Маліновський святкує черговий гол (фото: x.com/GenoaCFC)

Український півзахисник італійської "Дженоа" Руслан Маліновський продовжує підкорювати європейські футбольні чарти. Після чергового шедеврального гола у Серії А українець офіційно закріпився у списку найнебезпечніших гравців світу, чиї дальні удари змушують капітулювати найкращих голкіперів планети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичний портал OptaPaolo.

Елітна компанія для українця

За даними аналітиків, з моменту свого дебюту в італійській Серії А (сезон-2019/20) Маліновський став одним із лідерів європейського футболу за кількістю голів, забитих з-за меж штрафного майданчика.

У поточному рейтингу "дальнобійників" у топ-5 лігах Європи українець посідає почесне третє місце. Випереджають нашого гравця лише дві ікони сучасного футболу:

  1. Кіліан Мбаппе – 24 голи
  2. Ліонель Мессі – 23 голи
  3. Руслан Маліновський – 21 гол

Цікаво, що таку ж кількість точних пострілів з дистанції (21) має і капітан збірної Англії Гаррі Кейн, проте Руслан випереджає багатьох інших світових зірок.

Огляд матчу "Дженоа" - "Сассуоло" (відео: Megogo)

Яскравий сезон у Генуї

Черговий супергол українця допоміг "Дженоа" здобути важливу перемогу над "Сассуоло" з рахунком 2:1. Загалом у поточному сезоні на рахунку Маліновського вже 6 голів та 3 результативні передачі у 29 поєдинках за "грифонів".

Його фірмова ліва нога вже давно стала брендом в італійському чемпіонаті. Судячи з форми півзахисника, позначка у 23 голи Мессі може підкоритися українцю вже у найближчих турах.

Піхота не знадобилася. Українські роботи вперше захопили позицію росіян, - Зеленський
